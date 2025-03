SUPERAÇÃO

Celebrada em todos os dias da folia, Preta Gil viveu Carnaval inesquecível em Salvador

Artista foi homenageada por nomes como Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Anitta

Monique Lobo

Publicado em 5 de março de 2025 às 05:15

Preta Gil viveu Carnaval inesquecível em Salvador Crédito: Reprodução

Há dois meses, seria impensável encontrar Preta Gil na tradicional varanda do Camarote Expresso 2222, em pleno Carnaval de Salvador. A cantora foi internada mais uma vez em dezembro para retirar tumores. Ela vive o tratamento contra um câncer de intestino desde 2023. Porém, impensável mesmo seria a folia baiana sem a presença da filha de Gilberto Gil. >

Como adiantou Flora Gil, antes mesmo do Carnaval começar, Preta provou mais uma vez a sua força e veio. Chegou cheia de energia e curtiu até o último dia da folia. >

Nesta terça-feira (4), recebeu amigos e o carinho dos foliões em um espaço reservado no camarote, localizado no Edifício Oceania, na Barra, bem no comecinho do Circuito Dodô. Chegou com um amuleto que ganhou da família: um broche do centenário de Mãe Santinha de Oyá, matriarca histórica do Cortejo Afro. >

Para sua presença, uma pequena operação foi montada. Para garantir, além do conforto, as condições necessárias para os cuidados com a sua saúde, Preta ficou em uma sala separada na área VIP do espaço. Quando ela chegava ou saía do local, sempre de máscara, uma faixa era colocada para criar um corredor de escape. Foi possível ver também que profissionais da saúde estiveram por lá acompanhando a artista.>

Encontros>

Para quem tem a música no DNA, ver de longe os trios e a alegria das ruas não seria suficiente. Então, Preta foi até a varanda por diversas vezes e foi lá que viveu um dos momentos mais marcantes dessa folia. >

Quando Ivete Sangalo começou seu desfile na sexta-feira (28), fez uma declaração à amiga: "Meu coração está repleto de gratidão. Gratidão por você, Preta, nos ajudar a suportar uma caminhada difícil que é a sua. Mas, você conseguiu proteger a todos nós da dor, da angústia, porque você é uma mulher extraordinária. Minha irmã, você não tem ideia da alegria que é pra mim entrar nesse Carnaval e dar de cara com você aproveitando a sua vida. Porque você merece viver com tudo que for maravilhoso". >

Do outro lado, Preta Gil não segurou as lágrimas. "Minha, irmã, você me inspira a ser uma pessoa melhor, chorei ao te ver e ouvir suas palavras, só nós sabemos a luta que foi chegar até aqui hoje. Te amo para sempre", retribuiu a filha de Gilberto Gil em uma postagem no Instagram.>

Mas, não foi só Ivete que celebrou a cantora. No dia anterior, na quinta-feira (27), com o camarote ainda fechado, Preta marcou presença e recebeu o carinho da ministra da Cultura Margareth Menezes e de Tatau, que puxaram o bloco Os Mascarados. Também na sexta, foi agraciada por Anitta.>

No sábado (1º), recebeu uma recomendação inusitada de Márcio Vitor. "A gente tem certeza que você vai vencer, já venceu. E eu te peço: tome um mingau de cachorro. Toma um mingau de cachorro, viu? Depois do Carnaval, eu vou lá fazer aquele feijão para a gente", brincou o músico. No dia seguinte, no domingo (2), também foi lembrada por Xanddy. "Receba essa energia da gente no seu coração. Manda energia para Preta, gente", gritou. >

No entanto, não teve encontro mais bonito do que o da cantora com os foliões. Do chão, eles gritaram, bateram palmas, estenderam cartazes, vestiram camisas e comemoraram a presença da artista na festa. Como as paulistas Fabiana, Monique, Michelle e Rita, que foram a Barra com um cartaz enorme com a foto da cantora ao lado de Ivete Sangalo. No texto estava escrito: "o amor cura". "Estamos muito felizes mesmo. Ela está bem, mas passou por um momento difícil, então viemos dar essa força para ela", disse Rita emocionada. >

Da varanda do camarote, recebeu o carinho de fãs e foliões Crédito: Reprodução

Resiliência>

Ver Preta Gil em plena recuperação no coração do Circuito Barra-Ondina foi uma lição de resiliência. Presenciar o corpo da artista, com cicatriz a mostra e tudo, cheio de vitalidade foi mais um exemplo de superação.>

Transformou os infortúnios em combustível e deu a volta por cima sabe-se lá quantas vezes. Neste Carnaval, viveu a fantasia eterna de quem sabe que um dia a paz vence a guerra, e viver será só festejar.>