TOMARIA?

O que é mingau de cachorro? Veja receita que 'levanta defunto' no Carnaval e divide opiniões

Foliões são adeptos ao fortificante natural para aguentar os dias de festa

O cantor Márcio Victor não faz questão de esconder que adere à mistura para aguentar a folia em Salvador. "Mingau de cachorro é um fortificante do gueto. Alho, farinha e água. É como um mingau. Bota para dentro às 6 horas e você pode ir até três dias sem dormir", contou o vocalista do Psirico em entrevista ao podcast Podpah, no ano passado.>