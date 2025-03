PAI E FILHA

Gilberto Gil celebra participação de Preta Gil no Carnaval de Salvador: ‘Cumprindo vocação natural’; veja vídeo

Cantor destacou a importância deste momento para a artista

Gilberto Gil falou sobre a participação de sua filha, Preta Gil, no Carnaval de Salvador deste ano. Em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, diretamente de seu apartamento no Corredor da Vitória, neste sábado (1º), o cantor destacou a importância deste momento para a artista. >

“Depois da fase mais difícil de hospitalização dela, voltou com o mínimo de energia necessária para cumprir sua vocação natural, que é a alegria, que é o encontro. Preta é muito ligada a tudo isso. Carnaval, portanto, é um momento muito importante para ela. O fato de que ela esteja suficientemente recuperada para participar do carnaval é uma alegria para todos nós”, afirmou.>

Gil e a esposa Flora receberam amigos, familiares e patrocinadores para tradicional almoço de carnaval em torno do Expresso 2222, camarote da família que funciona no Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra. >

Preta recebeu alta hospitalar no último dia 11 de fevereiro, após quase dois meses internada no Hospital Sírio-Libanês para a retirada de tumores. Atualmente, segue tratamento em casa.>

Na quinta-feira de Carnaval, em entrevista ao Alô Alô Bahia, ela falou sobre a emoção de voltar à folia: “Eu não ia conseguir ficar mais um ano assistindo carnaval pela televisão, como foi em 2023. Em 2024, vim três dias no camarote [Expresso 2222]. Para mim, estar aqui hoje é uma vitória. Foi uma caminhada muito dura, mas com muita vitória”.>

Aos 82 anos, Gilberto Gil se prepara para a última turnê mundial da carreira. “Tempo Rei”, que leva o nome da canção lançada em 1984, passará pelo Brasil, Europa e Estados Unidos neste ano, marcando mais de seis décadas de trajetória na música. No entanto, essa despedida das grandes excursões não significa aposentadoria.>

“Excursões sucessivas e intensas” já não fazem mais sentido para o artista, mas a música segue como parte essencial de sua vida. A turnê, realizada pelo Banco do Brasil, começa em Salvador no dia 15 de março e percorrerá estádios de nove cidades. Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim.>