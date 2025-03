APONTADO COMO AFFAIR

É namoro? Preta Gil abre o coração sobre relação com O Kannalha

Filha de Gilberto Gil comentou sobre o suposto affair com o cantor

Preta Gil abriu o coração sobre a relação com o cantor Danrlei Orrico, conhecido como O Kannalha. O fenômeno do pagodão baiano, de 28 anos, vem sendo apontado como affair da artista desde o ano passado. A filha de Gilberto Gil confirmou que há "uma paquera" entre eles, mas disse que eles preferem se blindar.>

"O Kannalha é isso. Ele me paquera, eu paquero ele, e está tudo certo. Mas o que vale mesmo é a nossa relação de amizade", disse a artista de 50 anos, durante entrevista a jornalistas no camarote Expresso 2222, no Carnaval de Salvador.>