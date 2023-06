'O casamento não superou um tratamento oncológico', diz Preta Gil

Aos 48 anos, Preta Gil está tratando um câncer no intestino e, em meio à doença, descobriu uma possível traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, com quem foi casada durante oito anos. A famosa acabou entrando na estatística de mulheres que são deixadas pelos companheiros durante os tratamentos oncológicos.



Em conversa à revista Marie Claire, a filha de Gilberto Gil revelou que a decisão de se separar partiu dela, e lamenta ter de fazer parte da estatística do Conselho Nacional de Mastologia, onde aponta que 70% das mulheres sofrem com a separação do marido em meio ao tratamento. "Infelizmente eu faço parte dessa estatística, sim, porque de fato o relacionamento acabou. Por mais que não estivesse bom até então, e por mais que eu tenha decidido separar… A decisão foi minha, mas já estava acabando. O casamento não superou um tratamento oncológico. Não é tão pragmático. A gente fica tentando justificar. Existem nuances em uma separação tão sofrida como foi a minha. Mas eu faço parte, sim. A gente não conseguiu passar por isso", comentou. Ainda na conversa, a cantora comentou que muitos amigos e familiares comentaram que a famosa deveria passar por um momento de cada vez, principalmente em meio ao processo de quimio. No entanto, ela decidiu terminar a relação de vez, ao invés de perdurar por mais alguns meses ou anos só por causa da doença.