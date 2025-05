TRANSTORNO

Fornecimento de água é suspenso após rompimento de rede distribuidora na Boca do Rio

Serviço é interrompido em parte dos bairros da Boca do Rio e do Imbuí

Moradores do bairro da Boca do Rio, em Salvador, enfrentam transtornos nesta sexta-feira (9). Uma rede distribuidora da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) rompeu na noite de quinta-feira (8), na Rua Professor Pinto de Aguiar, e deixou a rua alagada. Algumas casas foram invadidas pela água. >

Em nota, a Embasa disse que trabalha no reparo do equipamento. O local onde ocorreu o rompimento está sinalizado. A previsão é de que o serviço seja concluído até a noite desta sexta-feira. No momento, o fornecimento de água em parte dos bairros da Boca do Rio e Imbuí está suspenso. >