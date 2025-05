DETALHES DO CRIME

Funcionária refém e fuga de 350m: saiba como assalto iniciou tiroteio que assustou Patamares

Suspeito identificado como Kelvin morreu em confronto

Wendel de Novais

Publicado em 9 de maio de 2025 às 11:59

Crédito: ARISSON MARINHO

O tiroteio em via pública que assustou o bairro de Patamares na manhã desta sexta-feira (9) começou com um assalto na farmácia Drogasil, localizada na Avenida Professor Pinto de Aguiar. Dois suspeitos chegaram ao local em uma moto, mas só um deles, um adolescente de16 anos, entrou na farmácia e roubou o dinheiro em caixa. Antes de sair, no entanto, ele percebeu a chegada de policiais, e pegou uma funcionária como refém. >

É isso o que explica uma fonte policial ouvida pela reportagem. “Eram dois suspeitos, sendo que um deles ficou na moto, que não foi encontrada. Houve o assalto, mas os policiais chegaram na hora. Então, a gente acredita que o comparsa que estava na moto tenha fugido enquanto o outro que estava dentro da farmácia viu o que estava ocorrendo e pegou a funcionária como escudo”, conta a fonte sem se identificar.>

Em vídeo obtido pela reportagem, é possível ver o adolescente arrastar a funcionária com uma arma em punho para fora do estacionamento da Drogasil. Após alguns metros, no entanto, a mulher cai e ele começa a correr para fugir dos PMs. No vídeo, é possível ver que tanto o suspeito como os agentes começam a disparar em via pública enquanto pessoas tentam fugir do local onde há o tiroteio.>

A fonte policial que investiga o caso explica que, a partir daquele momento, se inicia uma perseguição de cerca de 350 metros. “Esse adolescente deixou a mulher cair e iniciou a fuga trocando tiros com os PMs. Ele só parou na frente do Atakarejo, já na orla. Até foi socorrido pelos policiais, levado para o Hospital Roberto Santos, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A moto e o outro suspeito ainda não foram encontrados”, completa.>

Toda ação, de acordo com informação de policiais, revela uma inexperiência de Kelvin em roubos, já que é costume de assaltantes fazer reféns para evitar confrontos e sair da cena do crime vivos, ainda que presos. Segundo relatos das fontes, o adolescente era morador do Bairro da Paz e era de uma família de trabalhadores, mas acabou sendo atraído pelo mundo do crime.>