LUXO

Influenciadora ganha helicóptero de presente de noivo bilionário: 'Uma lembrancinha'

Franciny Ehlke ficou surpresa com mimo que tem seu nome estampado na lateral

Nesta quinta-feira (20), Franciny Ehlke, dona da marca de maquiagem FRAN, compartilhou com seus seguidores um presente de aniversário nada básico que ganhou do seu noivo, o empresário bilionário Tony Maleh. A influenciadora foi presenteada com um luxuoso helicóptero. >