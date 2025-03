BAHIA MEIO DIA

Apresentadora nega que substituirá Jéssica Senra após especulações: 'Estou ansiosa'

Comunicado foi feito através da redes sociais

Maysa Polcri

Publicado em 28 de março de 2025 às 07:52

Val deixará Band Bahia Crédito: Reprodução

Após as especulações de que a apresentadora Val Benvindo poderia substituir Jéssica Senra no comando do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, a jornalista se pronunciou nas redes sociais negando que será a nova parceira de Vanderson Nascimento. Em uma série de vídeos publicados no Instagram, a jornalista agradeceu às mensagens de apoio, mas reforçou que não recebeu convites da emissora. Val Benvindo confirmou que deixará a Band, informação antecipada pelo CORREIO. >

"Muita gente me ligando, mandando mensagem e me parabenizando com as últimas notícias que saíram, dizendo que eu seria a suposta substituta de Jéssica Senra. Fiquei muito lisonjeada, confesso. Que bom que vocês me colocaram nesse lugar para ocupar uma posição tão importante", disse Val Benvindo. >

A jornalista lembrou que negou a informação em entrevistas na tarde de quinta-feira (27). Procurada pelo CORREIO, a jornalista disse que não iria para a TV Bahia. "Como eu disse para todos os veículos que me procuraram, não é isso. Não recebi nenhum convite da Rede Bahia, não tem nada. Não serei eu", completou. >

Val Benvindo, que apresentou o Band Mulher, disse estar ansiosa para saber quem será a nova apresentadora do telejornal. O anúncio será feito na segunda-feira (31). "Estou ansiosa para saber quem vai ser a parceira de Vanderson. Fiquei muito feliz de entender que muita gente me vê como uma profissional competente para ocupar esse lugar", falou em vídeo publicado na noite de quinta-feira (27)>

A jornalista confirmou a saída da Band e disse que esta sexta-feira (28) será seu último dia na emissora. "O que posso adiantar para vocês é que amanhã será meu último dia na Band Bahia, à frente do Band Mulher. Vou alçar novos voos e me dedicar aos novos projetos", disse. >

Neta de Hilda Jitolu, fundadora do terreiro onde nasceu o bloco afro Ilê Aiyê, a jornalista baiana Val foi criada no Curuzu. Hoje, ela comanda o quadro "Meu Nome é Val" na Band Bahia e gere relacionamentos do AFROPUNK Brasil, um dos maiores festivais de cultura negra global.

Torcida

Após vir a público a notícia de que Val poderia ser a nova apresentadora do Bahia Meio Dia, uma série de famosos e anônimos comemoraram. Na publicação do CORREIO no Instagram, por exemplo, diversos amigos da jornalista demonstraram apoio. >

"Já tô animado para ver @valbenvindo na @tvbahiaoficial", comentou o ator Lázaro Ramos. Maíra Azevedo, a Tia Má, também deixou um recado: "Que delícia @vandersonnascimento_ e @valbenvindo juntos... já tô achando gostoso demais". Pedro Tourinho, ex-secretário de Cultura e Turismo de Salvador, também celebrou. "Melhor notícia! Aguardando ansiosamente a estreia", escreveu. >