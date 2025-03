MUDANÇAS

'O conforto começou a ficar desconfortável': Jessica Senra reflete sobre saída do jornalismo diário

Jornalista compartilhou emoções e incertezas em um relato publicado nas redes sociais

A jornalista, que esteve à frente do jornal por seis anos, revelou que a decisão não foi tomada de maneira impulsiva. Durante meses, ela enfrentou angústias e questionamentos internos até perceber que precisava buscar novos caminhos. “Como é que a gente toma coragem pra deixar algo que a gente ama, que a gente construiu por muito tempo, com muito amor, com muito carinho, mas que lá no fundo a gente já sente que não nos preenche da mesma forma?”, refletiu.>