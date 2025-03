TERRA TREMEU

Terremoto em Mianmar atinge também a Tailândia, derruba prédios e deixa mortos

Há pelo menos 3 mortos e 43 pessoas ficam presas nos escombros de um arranha-céu

Carol Neves

Publicado em 28 de março de 2025 às 08:06

Tremor causou destruição Crédito: Reprodução

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu Mianmar nesta sexta-feira (28), afetando também a China e a Tailândia. O tremor causou a queda de um prédio em construção em Bangkok e resultou na morte de ao menos três pessoas, além de deixar mais de 40 desaparecidos. >

O evento sísmico ocorreu no início da tarde, horário local, e teve seu epicentro a 16 km ao norte da cidade de Mandalay, no centro de Mianmar. A baixa profundidade do epicentro, a apenas 10 km da superfície, fez com que os tremores fossem mais intensos e amplamente sentidos nas regiões vizinhas.>

A junta militar que controla Mianmar ainda não divulgou dados oficiais sobre os danos no país, mas, segundo a ONU, há relatos de "danos significativos" na região central. Diversos voos da Myanmar National Airlines foram cancelados, e a mídia estatal informa que duas pontes desabaram e muitos edifícios foram destruídos em ao menos cinco cidades, incluindo Naypyitaw, onde um mosteiro budista foi severamente danificado.>

Na Tailândia, o tremor causou o colapso de um arranha-céu em construção em Bangkok, deixando 43 pessoas presas nos escombros, de acordo com o ministro da Defesa, Phumtham Wechayachai. Equipes de resgate trabalharam para retirar vítimas, enquanto imagens da mídia local mostraram corpos e feridos sendo resgatados. Além disso, em um outro prédio da capital tailandesa, a força do tremor fez com que a água de uma piscina no terraço desabasse formando uma cachoeira.>