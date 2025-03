APAIXONADOS

Veja reação da esposa de Bell Marques ao ganhar surpresa de aniversário de casamento na Tailândia

De férias com a família, o casal ainda recebeu homenagem em hotel

Após fazer mais de 40 horas de show durante o Carnaval 2025, Bell Marques entrou de férias, com direito à viagem luxuosa e aproveitou para comemorar uma data especial. O eterno chicleteiro está celebrando 44 anos de casamento com Aninha Marques e desembarcou junto com a família em Bangkok, na Tailândia, nesta quinta-feira (20). >

No primeiro roteiro, eles estão hospedados no hotel 5 estrelas Mandarin Oriental, onde foram recebidos com flores e mimos. Aninha foi surpreendida por Bell com uma homenagem à comemoração do casamento, com o quarto decorado com pétalas formando a palavra “Love”, corações e o número “44”, em referência ao aniversário. >