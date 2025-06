NOVELA

Vale Tudo: novela terá duas grávidas, traições e armação

Personagem tenta aborto após ser enganada sobre esterilidade do marido

A novela Vale Tudo, da Globo, vai ganhar um novo ponto de virada com duas gestações inesperadas. Fátima (Bella Campos), filha de Raquel (Taís Araujo), engravida ao mesmo tempo que Solange (Alice Wegmann), e um exame de DNA vai movimentar os próximos capítulos da trama de Manuela Dias.>

Depois de se casar com Afonso (Humberto Carrão) e passar um ano no exterior, Fátima volta ao Brasil mantendo um caso com César (Cauã Reymond), seu amante. Em seguida, descobre que está grávida. Celina (Malu Galli), tia de Afonso, tenta forçar um rompimento entre o casal ao afirmar que o sobrinho é estéril.>