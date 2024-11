A FAZENDA 16

Ator Renato Góes se indigna com Fernando Presto: ‘Não é crime?’

Participante do reality Sacha Bali foi alvo de comentário maldoso de Fernando

O participante de A Fazenda 16 Fernando Presto causou revolta entre os telespectadores após sugerir colocar o o colega de reality Sacha Bali em um saco e cortá-lo em partes . O ator global Renato Góes, amigo de Sasha, se indignou com a atitude do peão nesta terça-feira (5) e indagou nas redes sociais se a fala não seria um crime.

O comentário polêmico e ofensivo foi feito pelo ex-participante do Master Chef Fernando Presto durante interação com a peoa Sara Cruz nesta terça (5) pela manhã. Ele estava na área dos animais e manuseava um saco no momento da fala infeliz.