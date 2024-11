SALVADOR

Veja onde assistir a Ainda Estou Aqui, candidato nacional ao Oscar

Filme é dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello

Candidato do Brasil a tentar uma vaga no Oscar, Ainda Estou Aqui é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva e levou o prêmio de melhor roteiro em Veneza. O filme já havia sido laureado pelo júri popular no Vancouver International Film Fest e nos Estados Unidos, no Mill Valley Film Festival, na Califórnia, além do prêmio de melhor atriz em filme internacional para Fernanda Torres no Critics Choice Awards, em Los Angeles. No final de outubro, levou o prêmio do público de Melhor Filme de Ficção Brasileiro na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.