FAMOSOS

Neymar volta ao Brasil para comemorar aniversário de 1 ano da filha

A herdeira do jogador ganhará uma segunda festa de aniversário no Rio de Janeiro

Anna Luiza Santos

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 16:05

Neymar, sua filha Mavie e sua namorada Bruna Biancardi Crédito: Reprodução

Neymar está de volta ao Brasil para celebrar mais uma vez o primeiro aniversário de sua filha, Mavie. Após uma temporada intensa na Arábia Saudita jogando no clube Al-Hilal, o craque desembarcou com sua namorada, Bruna Biancardi, e sua filha nesta quinta-feira (07) diretamente no Aeroporto Internacional de Fortaleza, Ceará.

A celebração, prevista para ocorrer na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, neste sábado (09), será um evento reservado para familiares e amigos próximos. A superfesta de 1 ano de Mavie no Brasil vai reunir amigos e familiares que não puderam estar na primeira parte da comemoração, que ocorreu em um resort de luxo, na costa ocidental da Arábia Saudita no começo do mês passado.

A demora para a segunda parte da festa se deu por conta de compromissos profissionais de Neymar, com o Al-Hilal, onde o jogador estava terminando de se recuperar de uma lesão, que o deixou fora de campo por quase um ano.