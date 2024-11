VOLTANDO AO NORMAL

Raquel Brito atualiza estado de saúde e comemora: ‘estou muito feliz’

Influenciadora de 23 anos, irmã do ex-BBB Davi Brito, informou aos seguidores, na tarde desta quinta-feira (07) que está retornando à vida normal

Raquel Brito foi hospitalizada durante o reality show A Fazenda, depois de ter falta de ar durante uma prova do programa, e recebeu o diagnóstico de miocardite aguda, uma inflamação no coração que ainda está em tratamento. Porém, nesta quinta (7) a ex-A Fazenda garantiu aos seus seguidores que está sendo acompanhada pelos profissionais e poderá retornar à vida normal aos poucos.

Recentemente a irmã do ganhador do BBB24 Davi Brito passou mal ao dar uma volta em um shopping e preocupou os fãs em relato nas suas redes sociais. Nos stories do Instagram, Raquel contou sobre os cuidados necessários com a saúde, após o diagnóstico da inflamação no músculo do coração.