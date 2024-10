DOENÇA RARA

Miocardite aguda: entenda causas e sintomas de doença que eliminou Raquel Brito de A Fazenda

Inflamação no coração tem como principais sintomas dor no peito e tontura

E Elis Freire

Publicado em 12 de outubro de 2024 às 06:00

Raquel Brito em hospital Crédito: Reprodução

Miocardite Aguda foi o diagnóstico recebido por Raquel Brito nesta sexta (11), já em alta, após passar mal em prova do reality show A Fazenda e ser hospitalizada por três dias. Com diversas causas, a doença do coração tem como sintomas característicos dor no peito e tontura.

A miocardite é uma inflamação no músculo do coração que pode comprometer a capacidade do coração de bombear sangue, levando à insuficiência cardíaca.

A doença pode surgir como complicação durante diferentes infecções no organismo, causando sintomas como dor no peito ou tontura.

O tratamento geralmente envolve medicação e repouso, com os pacientes evitando esforços físicos intensos até a recuperação do coração, segundo a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda.

Causas diversas

Geralmente decorrente de uma complicação de um processo infeccioso, sobretudo pelo vírus da gripe, o influenza, por bactérias ou toxinas que afetam o coração, a miocardite aguda é uma doença grave que afeta cerca de 150 mil.

Com maior parte dos casos causados por vírus, estudo de 2022 da Penn State College of Medicine, nos Estados Unidos revelou que o risco de desenvolver miocardite é sete vezes maior com uma infecção por Covid-19

Os sintomas e tratamentos

De acordo com o Manual MSD, a miocardite pode causar fadiga, falta de ar, inchaço, palpitação e até a morte súbita do paciente. O tratamento depende de qual é a causa da inflamação: se for uma bactéria, por exemplo, é necessário fazer uso de antibiótico.

Apesar de poder se curar sozinha, a miocardite é considerada uma das principais causas de morte súbita, principalmente em pessoas abaixo dos 40 anos.

