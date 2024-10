DOR NO PEITO

Vídeo mostra momento em que Raquel Brito passa mal durante prova de reality

A apresentadora Adriane Galisteu percebe que a ex-peoa não está bem de manda um recado: "Raquelzinha, respira aí". "Eu não vou aguentar. Ai, Suelen", diz Raquel passando a mão no peito. Suelen desce do palanque para colocar a amiga num lugar confortável e então Galisteu confirma se ela precisa de ajuda. "Eu estou passando mal", confirma a baiana. A dupla então desiste e a equipe médica entra no cenário. Raquel sai do local em uma maca.