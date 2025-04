SERÁ?

Renata campeã? Cearense apela para superstição na grande final do BBB 25

Vencedoras usaram looks cheios de brilho

Para os supersticiosos de plantão, tudo indica que Renata será a grande campeão do BBB 25 . Quem diz isso não é a Globo, nem algum resultado vazado, e sim uma incrível coincidência - ou não. Nos últimos anos, todas as participantes que foram à final com um vestido prateado e todo de paetês, ficou milionária.>

Thelma Assis, campeã do BBB 20, brilhou com um vestido prateado repleto de brilho, destacando-se pela elegância e sofisticação. Juliette, vencedora do BBB 21, apostou em um macacão prateado de paetês, que rapidamente se tornou um ícone de estilo e esgotou nas lojas após a final. Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23, também optou por um vestido longo prateado com paetês, acessível e cheio de estilo. Renata, finalista do BBB 25, seguiu a tendência, escolhendo um vestido prateado com brilho para a grande noite.>