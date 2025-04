LUTO

Influencer que lutava contra câncer terminal morre e deixa carta de despedida

Ela ficou famosa na internet por dividir rotina da doença

Fernanda Varela

Publicado em 23 de abril de 2025 às 15:49

Influenciadora morreu aos 21 anos Crédito: Reprodução

A influenciadora Dominique McShain, de 21 anos, morreu após uma dura batalha contra um câncer colorretal. A jovem, que ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar sua rotina com a doença, morreu menos de um ano após o diagnóstico.>

Dominique criou sua conta no TikTok em maio de 2024, poucas semanas depois de descobrir a enfermidade. Em sua primeira publicação, ela escreveu: “Estou muito nervosa postando isso, mas se você quiser acompanhar minha jornada com câncer colorretal, compartilharei partes da minha vida aqui.” Ao longo dos meses, ela conquistou milhares de seguidores, que se uniram a ela em uma rede de apoio e afeto.>

Durante o último ano, Dominique dividiu momentos marcantes da vida com o público — incluindo seu casamento em julho e a lua de mel na Tailândia. Mesmo nos períodos mais difíceis do tratamento, ela se manteve presente, falando com franqueza sobre dores, esperança e os desafios da doença.>

No dia 6 de abril, Dominique publicou o que chamou de sua “última postagem”. Na mensagem, ela revelou que havia recebido a notícia de que teria apenas dias ou semanas de vida.>

Leia a carta que ela deixou antes de partir:>

Aos meus queridos amigos e familiares,>

Quero ser direto com todos vocês: esta será a minha atualização final sobre a minha jornada contra o câncer, até que eu morra. Recebi recentemente um prognóstico, há cerca de 5 dias, de apenas alguns dias a algumas semanas de vida. O meu fígado está falhando rapidamente, a ponto de causar icterícia, e o câncer está progredindo rapidamente. Por causa disso, já não posso receber qualquer tratamento, incluindo a quimioterapia que fiz durante 7 meses no ano passado. Nesta altura, fiz a transição para os cuidados em fim de vida, com foco no alívio da dor e no controle dos efeitos secundários, passando muito tempo no hospital e em instalações de cuidados paliativos.>

Se estas atualizações estranhas te mostraram alguma coisa, é que não consigo falar sobre a minha jornada com o câncer sem ficar sentimental e extravasar pelo menos um pouco das emoções que estão no meu coração, por isso aqui vai...>

A minha vida pode ser curta, mas acho mesmo que aproveitei cada pedacinho dela. Ganhei a lotaria com uma família que me ama incondicionalmente, amigos que me doariam um fígado ou fariam tudo o que pudessem (e provavelmente discutiriam sobre quem o faria) e o marido mais querido, Sean, que tem sido o meu porto seguro em tudo, antes e depois do meu diagnóstico.>

Assinalei todos os marcos clássicos da adolescência: primeiro beijo, términos dramáticos, desentendimentos na amizade e saídas escondidas para festas (mãe, pai... vamos fingir que nunca leram isto). Apaixonei-me, tive noites inesquecíveis com as minhas amigas e até me mudei para uma nova cidade para seguir as minhas paixões.>

Depois vieram os grandes momentos da vida adulta: o casamento (que foi o dia mais especial para nós). Adotando o nosso primeiro cão como casal. Viajar com o meu marido e, claro, a viagem impulsiva ao Japão com os meus amigos que, de alguma forma, nos transformou num trio inseparável.>

Claro que há muitos momentos importantes da vida adulta que não poderei experienciar, coisas que não poderei ser ou ter, e isso é algo com que tive de me conformar.>

Mas a tristeza pelo que estou a perder já não é avassaladora. Ultimamente, descobri um sentido de aceitação.>

Cada visita ao médico, cada má notícia, na verdade, fez-me perder a sensibilidade para grande parte da dor, mas, no processo, encontrei paz em saber que há algo mais à minha espera do outro lado.>

Ultimamente tenho imaginado o Céu com frequência - um lugar onde finalmente estarei livre da dor que me acompanha há tanto tempo. Imagino-me sem o sofrimento constante, sem precisar mais de medicamentos para sobreviver ao dia. Serei capaz de correr, respirar e voltar a sentir-me inteiro.>

O céu será um lugar de paz, onde o meu corpo já não estará quebrado ou cheio de câncer.>

E reunirei com pessoas queridas, pessoas que conheci e aquelas que ainda não tive oportunidade de conhecer. Acima de tudo, estarei na presença de Jesus. A ideia de estar novamente livre, descansado e saudável traz-me muito conforto.>

Embora vá doer deixar-vos a todos para trás, saibam que finalmente estarei livre da dor e em paz.>