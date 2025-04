VIÚVA

Antônia Fontenelle expõe segredo que Marcos Paulo guardou durante a vida

Apresentadora decidiu falar sobre vida do marido falecido em 2012

Fernanda Varela

Publicado em 23 de abril de 2025 às 15:11

Antônia Fontenelle e Marcos Paulo Crédito: Reprodução

Conhecido por papéis marcantes na televisão brasileira e por seu trabalho como diretor na TV Globo, Marcos Paulo teve sua trajetória pessoal relembrada por Antônia Fontenelle, sua viúva, em uma participação no programa A Hora do Faro, da Record. Durante a entrevista, a apresentadora decidiu expor um segredo que o ator escondeu do público a vida inteira: a luta contra o alcoolismo.>

“O Marcos era um menino, Rodrigo, mas o Marcos era alcoólatra. As pessoas pensam que a minha luta com o Marcos foi nos últimos dois anos com o câncer. Mas, durante sete anos, foi isso”, declarou Antônia, referindo-se ao longo período em que esteve ao lado do ator enfrentando essa batalha silenciosa.>

Marcos Paulo morreu em 2012, aos 61 anos, em decorrência de uma embolia pulmonar provocada por complicações de um câncer de esôfago. Até então, boa parte do público associava os momentos mais delicados da vida do artista apenas ao tratamento contra a doença.>

Segundo Antônia, o ator chegou a tentar esconder o vício nos primeiros meses. “Nos primeiros seis meses, ele conseguiu disfarçar, mas depois não. É uma doença. Estive ao lado dele o tempo inteiro”, completou, emocionada.>

Disputa judicial>