MAIS UM CAPÍTULO

Após repercussão negativa com aborto, Gato Preto diz que vai assumir filho de Bia Miranda

A influenciadora Bia Miranda está grávida do segundo filho. No entanto, cogitou nesta segunda-feira (30) interromper a gestação por ter virado mãe solo, além do primeiro filho ter apenas três meses. Mas, a história parece que vai ter reviravolta.

O ex-namorado dela, Samuel Sant'Anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, printou uma conversa com Bia e publicou os stories do Instagram explicando que vai assumir a criança.

Na conversa, o rapaz deu a entender que iria viajar para encontrar a jovem de 21 anos, que deixou o apartamento do ex em São Paulo e voltou para o Rio, afim de conversar e entender como vai funcionar a parte da paternidade e gestação.

Bia revelou que os dois tiveram uma discussão em uma balada de São Paulo. Gato Preto a deixou sozinha no local e, em seguida, foi para um motel com outra mulher, publicando nas redes sociais fotos pós-relação sexual.

"Minha identidade está no carro dele. Agora tenho que esperar ele parar de transar para trazer minha identidade aqui, ou pelo menos mandar um carro com a minha identidade. Você tem 31 anos. É sério que o que você acha bonito é surtar, terminar sem explicar o que aconteceu e ir para o motel tirar foto. 'Sou o bonzão, tô comendo mulher'", disse Bia.

A influenciadora, então, decidiu deixar a casa do ex, mas descobriu no meio do caminho que estava grávida do rapaz. "Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem para nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter", comentou.