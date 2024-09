VOLTOU ATRÁS

Bia Miranda cogita fazer aborto e fala de desespero com segundo filho: 'Assustador'

Influenciadora descobriu gravidez após terminar com Gato Preto

Da Redação

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 14:06

Bia Miranda revela susto com nova gravidez Crédito: Redes sociais

Depois de comentar que gostaria que viesse uma menina na nova gestação, a influenciadora Bia Miranda voltou atrás e revelou que cogita fazer um aborto do filho que espera com o ex, Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto.

Nas redes sociais, ela contou que ficou assustada com a nova gestação, ainda mais que deve ser mãe solteira e já tem um filho de apenas três meses, Kaleb, fruto da relação com DJ Buarque.

“Estou grávida de uma semana. Quando descobri, no caso ontem, no meio da emoção, quis levar para frente. Só que fica assustador quando a gente para pensar. Não estou falando de pensão, porque não depende, mas fica assustador porque sei que vou passar uma gravidez sozinha, que vou parir sozinha. Isso assusta. Não sei o que faço, não sei aonde vou, só sei que não quero [ter o bebê]. Não conheço nada, vou tentar ver com o pessoal que entende mais que eu o que posso fazer”, disse.

Ainda na conversa com os seguidores, após revelar que estava grávida para o ex-namorado, ele alegou que a jovem teria cometido o "golpe da barriga", pois engravidou após o fim do relacionamento. No entanto, ela está gestando há uma semana, ou seja, ainda estavam namorando.

Por fim, Bia disse que não adiantava ela fazer o aborto e depois falar nas redes sociais que perdeu o bebê, visto que ela já deixou relatado o desejo de interromper a gravidez. "Uma hora a verdade vai aparecer”.