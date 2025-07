LUXO E OSTENTAÇÃO

Mansões de Virginia e Neymar em Mangaratiba valem até R$ 60 milhões

Casas no Portobello, em Mangaratiba, custam entre R$ 5 e R$ 60 milhões e oferecem infraestrutura de luxo completa

Conhecido por abrigar celebridades e empresários, o Portobello Resort & Safári oferece casas com frente para o mar, heliponto, pista de pouso e até safári com mais de 500 animais. Localizado na Costa Verde do Rio, o condomínio é um dos mais exclusivos do Brasil.>