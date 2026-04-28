CRIME

Líder do CV em destino turístico da Bahia foi flagrado em mansão de traficante que enganou a polícia no Rio

Edson dos Santos Cruz, o “Gana”, líder do tráfico em Portão

Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 07:42

Gana foi flagrado em mansão no morro do Vidigal Crédito: Reprodução/Fantástico

Além de Ednaldo Pereira Souza, o “Dáda”, e Sirlon Rosário Dias Silva, que fugiram do Presídio de Eunápolis, outro nome conhecido da polícia baiana foi flagrado na mansão alugada por Dáda no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Nas imagens da casa de luxo, divulgadas pelo Fantástico, quem também aparece é Edson dos Santos Cruz, o “Gana”, líder do tráfico em Portão, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Gana, que também é chamado de “Bomba”, é considerado um dos foragidos mais perigosos do estado e integra o Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que reúne os alvos prioritários das autoridades policiais. Ele tem atuação destacada tanto em Portão quanto em Arembepe, em Camaçari, sendo peça-chave da operação do Comando Vermelho (CV) em toda a RMS.

Gana foi flagrado em mansão no morro do Vidigal 1 de 5

Ele, inclusive, foi inserido no Baralho em junho de 2025, na mesma ocasião em que Dáda e Sirlon, que estavam foragidos há mais de seis meses na época, passaram a fazer parte da lista dos mais procurados da Bahia. Segundo informações já divulgadas pelo CORREIO, Gana assumiu a região e a Aldeia Hippie, destino turístico da área, após seu irmão, Djavan Conceição, o “Edcity”, ser preso em Cuiabá.

Fuga na madrugada

Antes de escapar de uma operação policial, Dáda utilizou uma casa no alto da comunidade do Vidigal como base de apoio, ponto de encontro e espaço para uma festa privada. Imagens divulgadas pelo programa Fantástico mostraram o imóvel, que possui estrutura de alto padrão, com piscina, churrasqueira, oito quartos e sistema de monitoramento por câmeras.

Após dois dias no local, o grupo deixou a mansão ainda na madrugada de segunda-feira (20), horas antes da chegada das forças de segurança, escapando sem confronto. Quando os policiais chegaram, a casa já estava vazia. O Ministério Público informou que o caso segue em apuração e trabalha com hipóteses, incluindo a possibilidade de vazamento da operação. Já a CORE negou qualquer vazamento de informações.

Imagens mostram Dadá em mansão no Vidigal 1 de 5

Dáda está foragido desde o fim de 2024, quando fugiu do presídio de Eunápolis. De acordo com investigações do Ministério Público, ele vinha se escondendo no Complexo da Rocinha antes de se deslocar até o Vidigal. A ida à comunidade vizinha teria sido motivada pela comemoração do aniversário de três anos da filha.

A casa alugada funcionou como ponto de concentração do grupo ao longo do fim de semana. A localização do imóvel, no alto da comunidade e próxima à área de mata, era considerada estratégica por facilitar rotas de fuga e permitir o monitoramento da movimentação no entorno. Segundo as investigações, dias antes da chegada do traficante, homens armados já ocupavam o local.

Embora evitassem circular com fuzis expostos dentro da residência, confiando na proteção do tráfico local, registros mostram armamentos sendo armazenados nos quartos. Promotores apontam que ao menos 20 fuzis aparecem nas imagens captadas no imóvel. Os vídeos também revelam detalhes da preparação do espaço, com limpeza, organização da área externa e estrutura montada para churrasco.