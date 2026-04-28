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Como é a estratégia extrema de carboidratos do queniano que terminou maratona em menos de 2 horas

Plano nutricional elevou ingestão a 115 g por hora, acima do padrão tradicional, e foi decisivo para sustentar ritmo histórico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de abril de 2026 às 08:33

Sabastian Sawe
Sabastian Sawe Crédito: Shaun Brooks/ London Marathon

Melhorando o desempenho físico, um fator foi determinante para o resultado histórico de Sabastian Sawe na Maratona de Londres: a estratégia de ingestão de carboidratos levada ao limite.

Ao longo da prova, o queniano consumiu em média 115 gramas de carboidrato por hora - um nível considerado próximo do máximo que o corpo humano consegue absorver durante exercícios de resistência. O número supera com folga a faixa tradicional adotada por maratonistas, que costuma variar entre 60 e 90 gramas por hora.

Esse ajuste não foi improvisado. Segundo o site especializado Marathon Handbook, durante um ano de preparação Sawe trabalhou com especialistas em nutrição esportiva para desenvolver um protocolo específico, focado não apenas na quantidade, mas na capacidade do organismo de tolerar e utilizar esse volume de energia em alta intensidade.

Carboidratos e açúcares

Apesar de ser considerado um vilão, o carboidrato é importante na alimentação (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
Apesar de serem vistos como os vilões das dietas, os carboidratos são fundamentais para o bem-estar do corpo (Imagem: Kulkova Daria | Shutterstock) por Imagem: Kulkova Daria | Shutterstock
O corpo humano precisa de carboidratos complexos presentes em frutas, vegetais e grãos integrais (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock) por Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock
Os carboidratos são essenciais para as atividades básicas do corpo humano e devem fazer parte das dietas (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
Os carboidratos integrais são uma alternativa para dietas equilibradas (Imagem: nehophoto | Shutterstock) por Imagem: nehophoto | Shutterstock
Os vegetais são uma estratégia eficaz para consumir carboidrato e controlar o peso (Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock) por Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock
A ausência de carboidrato pode afetar a saúde mental (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
Fonte de carboidrato, o pinhão ajuda a dar energia para o treino (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock) por
O arroz é uma excelente fonte de carboidratos complexos (Imagem: poomsak suwannasilp | Shutterstock) por
A fibras dos carboidratos ajuda a manter o intestino saudável (Imagem: Katy Flaty | Shutterstock) por
Quando consumidos adequadamente e de fontes saudáveis, os carboidratos contribuem para a saúde do corpo (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock) por
Carboidratos complexos e integrais podem ser parte de uma dieta saudável (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock) por
O ganho de peso está mais associado ao consumo excessivo de calorias do que especificamente aos carboidratos (Imagem: Master1305 | Shutterstock) por
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Apesar de ser considerado um vilão, o carboidrato é importante na alimentação (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

"Quem já viu Sabastian correr sabe que ele é um atleta extraordinário. O que talvez não seja tão conhecido é que ele também é um dos melhores da história em estratégia de alimentação durante a maratona", afirmou Joshua Rowe, responsável pela área de tecnologia esportiva da equipe que acompanhou o atleta.

Treinar o corpo - e o intestino

Um dos pilares do plano foi o chamado “treino do intestino”. A ideia é simples: assim como músculos se adaptam ao esforço, o sistema digestivo também pode ser condicionado.

Nos treinos mais longos, Sawe repetia exatamente o padrão de ingestão que utilizaria na prova, consumindo carboidratos em intervalos regulares. O objetivo era reduzir riscos de desconforto gastrointestinal e aumentar a eficiência na absorção.

Para isso, foram utilizados produtos com formulação específica, pensados para facilitar a passagem dos carboidratos pelo estômago e melhorar sua utilização como combustível durante a corrida.

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Testes para chegar ao limite

A definição da estratégia envolveu uma bateria de exames e medições. Entre eles, análises para identificar quanto do carboidrato ingerido era efetivamente absorvido, além de avaliações de gasto energético, lactato, VO2 máximo e resposta do corpo ao esforço prolongado.

"Não deixamos nada de lado. Fizemos testes e análises aprofundadas para orientar tanto a nutrição quanto o treinamento", disse Rowe.

Energia na medida certa, no momento exato

No dia da prova, a ingestão foi planejada de forma precisa, com volumes e intervalos definidos ao longo do percurso. A estratégia combinou bebidas energéticas e géis, incluindo versões com cafeína em momentos-chave da corrida.

O resultado foi a manutenção de um ritmo extremamente elevado do início ao fim, sustentado por uma oferta constante de energia.

Tecnologia também entra na conta

Os avanços nos equipamentos ajudam a explicar o novo patamar das maratonas. Sawe correu com o Adidas Pro Evo 3, modelo que integra a categoria das chamadas supersapatilhas. Com placa de carbono e construção extremamente leve, o calçado aumenta a eficiência da passada e reduz o gasto energético. Em provas de alto nível, ganhos mínimos na mecânica podem se traduzir em segundos preciosos - e, nesse cenário, cada segundo conta.

Controle mental em ritmo extremo

A preparação não se limitou ao físico e à nutrição. O componente psicológico teve papel central na execução da prova. "Tive coragem para continuar a dar o meu melhor, mesmo com um ritmo tão acelerado", disse Sawe. "Não me senti incomodado porque estava preparado para isso. O público ajudou-me imenso, pois estava a torcer, a gritar o meu nome e a transmitir-me força. O recorde mundial de hoje também se deve a eles."

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