CRIME

Mulher presa por tentar entrar com droga e viagra em presídio é guarda municipal de cidade baiana

Material seria entregue a detento durante dia de visita no Conjunto Penal de Itabuna

Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 08:15

Valéria Nascimento Pereira foi presa por tráfico de drogas Crédito: Reprodução

A mulher presa ao tentar entrar com maconha e viagra no Conjunto Penal de Itabuna é uma guarda municipal. A informação foi confirmada pela prefeitura, que abriu um processo disciplinar para averiguar o caso registrado na última sexta-feira (24). Além de ser uma servidora pública, Valéria Nascimento Pereira é irmã de um detento do Conjunto Penal e estaria levando os itens ilegais para ele, segundo policiais.

Valéria foi flagrada durante o procedimento padrão de revista, quando os objetos passaram pelo equipamento de raio-X. As imagens indicaram anormalidades no interior de uma das peças, o que levou os agentes penais a realizarem uma inspeção mais detalhada. Ao abrirem o material, foram encontrados cerca de 400 gramas de maconha, além de 10 comprimidos com características do viagra.

Valéria Nascimento Pereira foi presa por tráfico de drogas 1 de 4

A guarda foi autuada, mas acabou beneficiada por decisão judicial no fim de semana. Ela vai responder em liberdade, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica e cumprimento de medidas cautelares. A Justiça considerou o fato de a investigada ser mãe de um bebê em fase de amamentação ao conceder a prisão domiciliar.