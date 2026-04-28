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Mulher presa por tentar entrar com droga e viagra em presídio é guarda municipal de cidade baiana

Material seria entregue a detento durante dia de visita no Conjunto Penal de Itabuna

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2026 às 08:15

Valéria Nascimento Pereira foi presa por tráfico de drogas
Valéria Nascimento Pereira foi presa por tráfico de drogas Crédito: Reprodução

A mulher presa ao tentar entrar com maconha e viagra no Conjunto Penal de Itabuna é uma guarda municipal. A informação foi confirmada pela prefeitura, que abriu um processo disciplinar para averiguar o caso registrado na última sexta-feira (24). Além de ser uma servidora pública, Valéria Nascimento Pereira é irmã de um detento do Conjunto Penal e estaria levando os itens ilegais para ele, segundo policiais.

Valéria foi flagrada durante o procedimento padrão de revista, quando os objetos passaram pelo equipamento de raio-X. As imagens indicaram anormalidades no interior de uma das peças, o que levou os agentes penais a realizarem uma inspeção mais detalhada. Ao abrirem o material, foram encontrados cerca de 400 gramas de maconha, além de 10 comprimidos com características do viagra.

Valéria Nascimento Pereira foi presa por tráfico de drogas

Valéria Nascimento Pereira foi presa por tráfico de drogas por Reprodução
Valéria Nascimento Pereira foi presa por tráfico de drogas por Reprodução
Valéria Nascimento Pereira foi presa por tráfico de drogas por Reprodução
Valéria Nascimento Pereira foi presa por tráfico de drogas por Reprodução
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Valéria Nascimento Pereira foi presa por tráfico de drogas por Reprodução

A guarda foi autuada, mas acabou beneficiada por decisão judicial no fim de semana. Ela vai responder em liberdade, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica e cumprimento de medidas cautelares. A Justiça considerou o fato de a investigada ser mãe de um bebê em fase de amamentação ao conceder a prisão domiciliar.

Na Prefeitura de Itabuna, a apuração do caso será realizada em conjunto com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública (Sesop) e seguirá sob sigilo.

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Tags:

Itabuna Valéria Nascimento Pereira Conjunto Penal Guarda Municipal Presa

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