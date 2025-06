COLUNA BRUNO WENDEL

Aldeia Hippie em alerta: líder foragido do Comando Vermelho desafia a polícia e ameaça a paz

Traficante escapou do cerco policial

Se depender do Comando Vermelho, tão cedo a paz e o amor reinarão na Aldeia Hippie, em Arembepe. Apesar da recente ação da Polícia Civil no local, o líder da organização, que transformou a aldeia em refúgio, conseguiu escapar. Trata-se de Edson Santos Cruz, o 'Gana', o Quatro de Copas do Baralho do Crime, procurado por homicídio. >