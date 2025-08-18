Acesse sua conta
Morta a tiros: ‘Diaba Loira’ tinha mais de 71 mil seguidores em rede social

O perfil dela é mantido por um parente

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 20:00

Irmão de Diaba Loira diz que seguirá os passos da traficante
Irmão de Diaba Loira diz que seguirá os passos da traficante Crédito: Redes sociais

Ex-integrante da artilharia do Comando Vermelho (CV) e recém-filiada ao Terceiro Comando Puro (TCP), Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a ‘Diaba Loira’, postava fotos e vídeos com fuzis e desafiava os rivais e a polícia.

Isso explicaria os mais de 71 mil seguidores em um dos seus perfis numa rede social.

A página vem sendo alimentada por um rapaz, que diz ser irmão da faccionada, morta no último dia 15, após confronto entre o TCP e o CV no Rio.

