COLUNA BRUNO WENDEL

Morta a tiros: ‘Diaba Loira’ tinha mais de 71 mil seguidores em rede social

O perfil dela é mantido por um parente

Bruno Wendel

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 20:00

Irmão de Diaba Loira diz que seguirá os passos da traficante Crédito: Redes sociais

Ex-integrante da artilharia do Comando Vermelho (CV) e recém-filiada ao Terceiro Comando Puro (TCP), Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a ‘Diaba Loira’, postava fotos e vídeos com fuzis e desafiava os rivais e a polícia.

Isso explicaria os mais de 71 mil seguidores em um dos seus perfis numa rede social.