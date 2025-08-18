Morta a tiros: ‘Diaba Loira’ tinha mais de 71 mil seguidores em rede social

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 20:00
Ex-integrante da artilharia do Comando Vermelho (CV) e recém-filiada ao Terceiro Comando Puro (TCP), Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, a ‘Diaba Loira’, postava fotos e vídeos com fuzis e desafiava os rivais e a polícia.
Isso explicaria os mais de 71 mil seguidores em um dos seus perfis numa rede social.
A página vem sendo alimentada por um rapaz, que diz ser irmão da faccionada, morta no último dia 15, após confronto entre o TCP e o CV no Rio.
'Diaba Loira'