COLUNA BRUNO WENDEL

Comando Vermelho: Saramandaia vive sob regras do tráfico até nas primeiras horas do dia

Soldados do facção são vistos de prontidão logo ao amanhecer

Bruno Wendel

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:00

Motoristas de aplicativo são proibidos por traficantes de entrar em alguns bairros Crédito: Arisson Marinho

A regra é clara: a luz interna deve estar ligada e os vidros abaixados para evitar que o carro seja fuzilado. Mas engana-se quem pensa que o perigo na Saramandaia existe só à noite.

Saramandaia e a regra do tráfico 1 de 114

No território do Comando Vermelho (CV), soldados do tráfico estão de prontidão já nas primeiras horas do dia.