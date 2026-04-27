Comando Vermelho: Saramandaia vive sob regras do tráfico até nas primeiras horas do dia

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Bruno Wendel
Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:00
A regra é clara: a luz interna deve estar ligada e os vidros abaixados para evitar que o carro seja fuzilado. Mas engana-se quem pensa que o perigo na Saramandaia existe só à noite.
Saramandaia e a regra do tráfico
No território do Comando Vermelho (CV), soldados do tráfico estão de prontidão já nas primeiras horas do dia.
“É uma inversão. A gente cresce achando que só a polícia pode estar armada, mas hoje (domingo), assim que passei por detrás do antigo Detran, dei de cara com um jovem com uma submetralhadora e voltei”, conta um motorista por aplicativo, que atenderia uma corrida às 6h30 deste domingo (26).