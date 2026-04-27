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Comando Vermelho: Saramandaia vive sob regras do tráfico até nas primeiras horas do dia

Soldados do facção são vistos de prontidão logo ao amanhecer

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:00

Motoristas de aplicativo são proibidos por traficantes de entrar em alguns bairros
Motoristas de aplicativo são proibidos por traficantes de entrar em alguns bairros Crédito: Arisson Marinho

A regra é clara: a luz interna deve estar ligada e os vidros abaixados para evitar que o carro seja fuzilado. Mas engana-se quem pensa que o perigo na Saramandaia existe só à noite.

Saramandaia e a regra do tráfico

Motoristas de aplicativo são proibidos por traficantes de entrar em alguns bairros por Arisson Marinho
Crime aconteceu no bairro da Saramandaia por Bruno Wendel/CORREIO
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
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Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
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Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
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Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
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Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
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128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
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128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
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João Vitor Reis, traficante do Comando Vermelho (CV), foi preso em São Paulo por Reprodução
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Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo por Reprodução
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
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Motoristas de aplicativo são proibidos por traficantes de entrar em alguns bairros por Arisson Marinho

No território do Comando Vermelho (CV), soldados do tráfico estão de prontidão já nas primeiras horas do dia.

“É uma inversão. A gente cresce achando que só a polícia pode estar armada, mas hoje (domingo), assim que passei por detrás do antigo Detran, dei de cara com um jovem com uma submetralhadora e voltei”, conta um motorista por aplicativo, que atenderia uma corrida às 6h30 deste domingo (26).

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