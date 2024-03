VEJA QUAL

Restaurante de Salvador se faz presente em almoço para Macron no Itamaraty

Publicado em 29 de março de 2024 às 09:32

Restaurante Manga marcou presença em almoço no Itamaraty Crédito: Reprodução/Instagram

O restaurante Manga, em Salvador, se fez presente no almoço em homenagem ao presidente da França, Emmanuel Macron, nesta quinta-feira (28), no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O banquete foi servido após o presidente francês receber de Lula a mais alta condecoração brasileira a estrangeiros, e apostou, claro, em sabores bem brasileiros. Matheus Gomes, da equipe do Manga, compartilhou um dos pratos finalizados e pronto para ser servido em suas redes sociais.

O menu em 12 etapas e com 7 tipos de bebidas alcoólicas nacionais foi assinado pelo casal de chefs Katrin e Dante Bassi, que comanda o premiado restaurante no Rio Vermelho. Além deles, a chef Morena Leite, que, apesar de nascida em São Paulo, veio ainda bebê para Trancoso, na Bahia, também assinou opções do almoço, que contou com autoridades brasileiras e francesas. Ela é dona do Restaurante Capim Santo, com unidade no sul do estado.

O cardápio especial buscou promover os sabores de ingredientes nacionais e apostou em opções como Camarão Laqueado, Pupunha e Tapioca (na foto); Salada de Folhas e Castanhas; Ravioli de Tapioca com Queijo da Canastra; Moqueca de Ovo com Arroz de Coco; Robalo Assado; Galinhada; e Mousse de Cacau. Para o brinde, cachaça mineira e vinhos tranquilos e espumantes nacionais, do Rio Grande do Sul. Confira o menu completo obtido pelo site Poder360:

Menu do almoço no Itamaraty Crédito: Reprodução/Poder 360