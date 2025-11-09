SALVADOR

Colina Sagrada ganha novas incorporações e restaurante no projeto ‘Cidade Santuário’

Este conteúdo é um oferecimento da Hub.Nexxo - Soluções Empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 12:21

Novo empreendimento Crédito: Divulgação

Depois de adquirir a Casa Rosa (antigo shopping com 51 lojas), o Solar Marback - um casarão centenário - e um terreno na área da Colina Sagrada, a Irmandade do Santuário do Senhor do Bonfim avança no projeto de transformar a região em uma Cidade Santuário. Entre as novidades da iniciativa estão a abertura de um restaurante, acompanhada do lançamento de rótulos exclusivos de vinhos.

A iniciativa tem como objetivo unir fé, cultura, história e turismo em um mesmo espaço. Segundo o juiz-presidente da Irmandade, Marcelo Sacramento, as novas aquisições reforçam o plano de revitalização e expansão do complexo religioso, com o objetivo de consolidar o Bonfim como referência internacional em turismo religioso.

“Este ano será diferente, diante de tantos êxitos na direção de transformarmos a Colina Sagrada na Cidade Santuário, como sempre sonhamos. O Santuário do Bonfim vai se tornar um centro de atração do turismo religioso mundial. Estimamos que, sem contar a Lavagem, que atrai dois milhões de pessoas, teremos uma presença de um milhão de visitantes no próximo ano na Colina Sagrada. Esse seria um aumento de 20% em um ano, mas a previsão é triplicá-lo em cinco anos”, afirmou Sacramento.

Com as incorporações, a Irmandade pretende ampliar o espaço de acolhimento de fiéis e visitantes, além de preservar imóveis de valor histórico e simbólico para a cidade. O que será feito com a Casa Rosa e o Solar Marback ainda está sendo estudado em parceria com a Universidade Federal da Bahia (Ufba). Para definir o destino dos imóveis, a Irmandade também mantém diálogo com as gestões municipal e estadual, já que o Marback é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Solar Marback Crédito: Reprodução

Novidades

O restaurante Gonçalo, que deve começar a funcionar ainda neste ano, ficará em uma área privilegiada, com vista para a Praça do Santuário do Bonfim. O espaço contará com a Varanda do Gonçalo, integrando gastronomia, tradição e espiritualidade em uma experiência única para visitantes e devotos.

Além disso, serão lançados os vinhos Colina Sagrada e Gonçalo do Amarante, produzidos em parceria com a vinícola Sertânia, do município de Morro do Chapéu. “O Colina Sagrada é um vinho de mesa, e o Gonçalo do Amarante é um vinho de barrica, um Tannat produzido em Morro do Chapéu. Esses rótulos serão grandes lembranças para que os fiéis presenteiem amigos e familiares”, explicou o presidente da Irmandade.

O cardápio remete a uma experiência gastronômica regional em grande estilo e será assinado pela chef Fernanda Possa. O Gonçalo será de propriedade do Santuário, mas terá gestão independente e profissional. O restaurante será instalado na Casa dos Romeiros, em frente à praça, na lateral da igreja.

Vinhos exclusivos Crédito: Divulgação

Outra novidade é a criação de um columbário — espaço onde as pessoas podem depositar as cinzas de entes queridos para relembrá-los em homenagem. O local será instalado no primeiro andar da Basílica e contará com 720 boxes, cada um com capacidade para até quatro urnas com cinzas de familiares. Desse porte, é o primeiro columbário da Bahia dentro de uma igreja.

“Há todo um trabalho espiritual. Vai haver uma pequena capela, onde se podem realizar pequenas celebrações, bênçãos e momentos de lembrança. É um trabalho de acolhimento dentro de um santuário, de uma igreja — bem diferente de colocar as cinzas em um cemitério. É uma forma moderna de fazer essa guarda e esse culto às cinzas de pessoas amadas que se foram”, explica Sacramento.

Com as intervenções, além do columbário no primeiro andar da Basílica, o estacionamento — que já existe — será ampliado com o terreno recentemente reincorporado à Irmandade. Por fim, Marcelo Sacramento destaca o porquê de todo o projeto. “Tudo isso nasce da ideia fixa do nosso reitor, padre Edson Meneses, que luta há 16 anos para transformar a Colina Sagrada em um santuário à altura da fé do povo baiano e brasileiro. Nossa gestão vem corroborar essa ideia e ‘arregaçar as mangas’”, completa.