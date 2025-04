RONALDO JACOBINA

Chef Fabrício Lemos celebra escolha do restaurante Origem como o melhor do Brasil: 'A Bahia merece'

Publicado em 24 de abril de 2025 às 09:23

Fabricio Lemos e Lisiane Arouca Crédito: Leonardo Freire - Divulgação

O restaurante Origem, dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, foi eleito o melhor restaurante do Brasil, ocupando o primeiro lugar no ranking dos 100 melhores do país promovido pela revista Exame Casual. Esta é a primeira vez que um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo chega ao topo da lista.

O restaurante baiano, que no passado ficou em segundo lugar mesma lista, trocou de lugar com o primeiro da lista da edição do ano passado, o Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, do Rio de Janeiro, que passou para o segundo lugar.

Dante e Kafe Bassi, do Manga, no nono lugar Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

A Bahia ocupou mais de um lugar na lista dos 10 primeiros das 100 posições. O Manga, dos chefs Dante e Kafe Bassi, ficou com o 9ª lugar na seleta lista.

Ainda surpreso com a divulgação da lista, o chef atendeu a nossa reportagem comemorando: "Nossa Senhora, que notícia! Amanhecer, depois de um mês trabalhando sem parar, viajando pra cima e pra baixo participando de evento, acordar com essa notícia me deixa aliviado", festejou.

Fabrício Lemos aproveitou para ressaltar a importância do trabalho da sua equipe. "Você sabe, né, depois de muita pesquisa, de muita entrega, de fortalecimento de pessoas que você conhece bem, desde a época do Al Mare, como Eliana, Telma, Maria, Reginaldo, Samuel, pessoas que sempre acreditaram nessa construção que nunca foi sobre ego, sobre mim, sobre produtos, foi muito sobre pessoas, e defendendo essa bandeira, porque nós merecemos, a Bahia merece esse reconhecimento, por todo o contexto histórico, desde a colonização até agora, porque a gente nunca foi colonizado pelo que a gente é. Então esse reconhecimento ajuda a fortalecer a nossa cultura, a gastronomia e ao turismo", concluiu.

A premiação, que está na quarta edição, tem como objetivo promover a diversidade gastronômica do Brasil sem discriminação de tamanho de restaurante, requinte de prato ou localidade. Para isso, a revista contou com a colaboração de 65 jurados, entre os mais importantes jornalistas, críticos e influenciadores da cena culinária nacional. Cada um deles indicou os dez melhores em que esteve nos últimos 12 meses, sem ordem de importância.

Confira os 10 primeiros lugares da lista dos 100

1º - Origem (Salvador)

2º - Lasai (RJ)

3º - Manu (Curitiba)

4ª - Tuju (São Paulo)

5º - Mani (São Paulo)

6º - Oteque (Rio de Janeiro)

7º - Evvai (São Paulo)

8º - Metzi (São Paulo)

9º Manga (Salvador)