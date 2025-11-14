Acesse sua conta
Tradicional restaurante mexicano de Salvador anuncia fechamento de última unidade

Local vai funcionar apenas por delivery

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:24

Tijuana Mexican Bar
Tijuana Mexican Bar Crédito: Divulgação

O bar e restaurante Tijuana Mexican Bar surpreendeu os clientes nesta quinta-feira (13) ao anunciar o fechamento da unidade física na Pituba, em Salvador. O anúncio foi feito em uma publicação no perfil oficial do empreendimento no Instagram.

De acordo com a nota, o restaurante vai mudar a forma de atendimento “para atender a um novo mercado e para sobreviver”. Agora, o espaço vai funcionar como uma casa de eventos, mas o bar e o restaurante físicos serão fechados.

O Tijuana continuará com o serviço de delivery por meio do site e dos contatos: (71) 3248-8699 e (71) 98654-7552. “Contamos, mais do que nunca, com a parceria, apoio e acolhimento de cada um de vocês para que a nossa história continue sendo escrita por aqui”, diz trecho da nota.

O Tijuana Mexican Bar foi inaugurado em 2001 pelo economista Flávio Pugas. A ideia surgiu após o empresário viver experiências gastronômicas em San Diego, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Lá, ele se apaixonou pelo sabor da comida mexicana, uma das culinárias mais admiradas do mundo. A inauguração aconteceu após a chegada de um amigo e renomado chef de cozinha mexicano, que auxiliou na implantação da casa.

O espaço foi pioneiro na criação e lançamento de pratos mexicanos que incorporam a culinária nordestina, tais como: Burrito Oxente, à base de carne de sol e pirão de leite; Taco de Kani; Fajita de Carne de Sol e Carne Defumada; e a Coalhadita, feita com queijo coalho com geleia de pimenta.

Após o sucesso da unidade da Pituba, uma nova casa foi inaugurada no Itaigara, em 2007. O espaço, no entanto, foi fechado durante a pandemia da Covid-19.

Tijuana Mexican Bar

Tijuana Mexican Bar por Divulgação
Tijuana Mexican Bar por Divulgação
Tijuana Mexican Bar por Divulgação
Tijuana Mexican Bar por Divulgação
Tijuana Mexican Bar por Divulgação
Tijuana Mexican Bar por Divulgação
Tijuana Mexican Bar por Divulgação
1 de 7
Tijuana Mexican Bar por Divulgação

Nota completa

"Há 24 anos atrás estávamos abrindo o nosso tão querido Tijuana... durante esses anos partilhamos por aqui lindas histórias de encontros, amizades especiais com nossos clientes, descobertas de sabores, momentos especiais, grandes aprendizados, muitos sorrisos, muitos afetos em forma de alimento e bebidas...o tempo passou o mercado mudou (como tudo na vida),sobrevivemos a uma cruel e árdua pandemia, sobrevivemos a vários momentos de incertezas, sobrevivemos a boatos, sobrevivemos a hackers.... tudo por causa da maior razão de existir...nossos clientes fiéis que começaram frequentando ainda jovens, casaram, constituíram famílias, tiveram filhos e netos....porém é chegada a hora de mudar, mudar para atender a um novo mercado, mudar para continuar encantando, mudar para sobreviver... anunciamos nesse momento que a partir de 12 de novembro nossa casa será a sua casa para eventos e que nosso bar e restaurante fisico estará fechado. Continuaremos levando para sua casa o melhor delivery (www.tijuana.com.br) de comida mexicana em Salvador-Ba. Contamos mais do que nunca com a parceria, apoio e acolhimento de cada um de vocês para que a nossa história continue sendo escrita por aqui..."

Tags:

Salvador Tijuana Mexican bar

