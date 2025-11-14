NOVO FORMATO

Tradicional restaurante mexicano de Salvador anuncia fechamento de última unidade

Local vai funcionar apenas por delivery

Millena Marques

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:24

Tijuana Mexican Bar Crédito: Divulgação

O bar e restaurante Tijuana Mexican Bar surpreendeu os clientes nesta quinta-feira (13) ao anunciar o fechamento da unidade física na Pituba, em Salvador. O anúncio foi feito em uma publicação no perfil oficial do empreendimento no Instagram.

De acordo com a nota, o restaurante vai mudar a forma de atendimento “para atender a um novo mercado e para sobreviver”. Agora, o espaço vai funcionar como uma casa de eventos, mas o bar e o restaurante físicos serão fechados.

O Tijuana continuará com o serviço de delivery por meio do site e dos contatos: (71) 3248-8699 e (71) 98654-7552. “Contamos, mais do que nunca, com a parceria, apoio e acolhimento de cada um de vocês para que a nossa história continue sendo escrita por aqui”, diz trecho da nota.

O Tijuana Mexican Bar foi inaugurado em 2001 pelo economista Flávio Pugas. A ideia surgiu após o empresário viver experiências gastronômicas em San Diego, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Lá, ele se apaixonou pelo sabor da comida mexicana, uma das culinárias mais admiradas do mundo. A inauguração aconteceu após a chegada de um amigo e renomado chef de cozinha mexicano, que auxiliou na implantação da casa.

O espaço foi pioneiro na criação e lançamento de pratos mexicanos que incorporam a culinária nordestina, tais como: Burrito Oxente, à base de carne de sol e pirão de leite; Taco de Kani; Fajita de Carne de Sol e Carne Defumada; e a Coalhadita, feita com queijo coalho com geleia de pimenta.

Após o sucesso da unidade da Pituba, uma nova casa foi inaugurada no Itaigara, em 2007. O espaço, no entanto, foi fechado durante a pandemia da Covid-19.

Nota completa