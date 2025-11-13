SALVADOR

Virou rotina: mais duas farmácias são assaltadas na Pituba

Assaltos ocorreram na Avenida Manoel Dias e na Rua das Hortênsias

Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09:27

Farmácias são alvos de assalto na Pituba Crédito: Reprodução/Google Street View

Duas farmácias da Pituba, em Salvador, foram assaltadas nesta semana. O primeiro assalto ocorreu na manhã de terça-feira (11), na Avenida Manoel Dias da Silva. Já o segundo aconteceu na manhã de quarta-feira (12), na Rua das Hortênsias.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens armados entraram nos estabelecimentos e roubaram um celular e pertences de funcionários. Não há informações se os assaltos foram cometidos pela mesma dupla. A 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) investiga os casos.

Em nove dias, quatro assaltos a farmácias foram registrados na Pituba. Na tarde do dia 4 de novembro, dois suspeitos em uma motocicleta invadiram duas farmácias em busca de canetas emagrecedoras, esvaziaram caixas de dinheiro e roubaram até itens pessoais de clientes nos locais. Uma delas, inclusive, foi alvo de assalto pelo mesmo motivo no mês passado.

O primeiro caso foi registrado na Drogasil, na Rua das Hortênsias, onde os criminosos anunciaram o assalto e renderam funcionários e clientes. Em seguida, roubaram as canetas emagrecedoras da marca Ozempic e celulares das vítimas presentes. “Os celulares foram por oportunidade, mas eles queriam mesmo as canetas”, explica uma fonte policial consultada sobre o crime, que falou com a reportagem sob anonimato.