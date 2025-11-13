Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virou rotina: mais duas farmácias são assaltadas na Pituba

Assaltos ocorreram na Avenida Manoel Dias e na Rua das Hortênsias

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 09:27

Farmácias são alvos de assalto na Pituba
Farmácias são alvos de assalto na Pituba Crédito: Reprodução/Google Street View

Duas farmácias da Pituba, em Salvador, foram assaltadas nesta semana. O primeiro assalto ocorreu na manhã de terça-feira (11), na Avenida Manoel Dias da Silva. Já o segundo aconteceu na manhã de quarta-feira (12), na Rua das Hortênsias.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens armados entraram nos estabelecimentos e roubaram um celular e pertences de funcionários. Não há informações se os assaltos foram cometidos pela mesma dupla. A 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) investiga os casos.

Em nove dias, quatro assaltos a farmácias foram registrados na Pituba. Na tarde do dia 4 de novembro, dois suspeitos em uma motocicleta invadiram duas farmácias em busca de canetas emagrecedoras, esvaziaram caixas de dinheiro e roubaram até itens pessoais de clientes nos locais. Uma delas, inclusive, foi alvo de assalto pelo mesmo motivo no mês passado.

Roubos de canetas injetáveis acendem alerta em Salvador

Canetas apreendidas após roubo de farmácia em Itapuã no dia 12 de setembro por Divulgação
Pague Menos da Rua Sabino Silva, em Ondina, sofreu furto de 17 canetas injetáveis no dia 24 de setembro por Reprodução/Google Street View
No dia 5 de agosto, dois homens armados roubaram canetas Ozempic e Wegovy de uma drogaria no Costa Azul  por Reprodução
Prejuízos dos roubos em Salvador é de aproximadamente R$2 milhões só em 2025 por Shutterstock
Para evitar roubos, donos de farmácias contratam seguranças e optam por fechar mais cedo por Divulgação
1 de 5
Canetas apreendidas após roubo de farmácia em Itapuã no dia 12 de setembro por Divulgação

O primeiro caso foi registrado na Drogasil, na Rua das Hortênsias, onde os criminosos anunciaram o assalto e renderam funcionários e clientes. Em seguida, roubaram as canetas emagrecedoras da marca Ozempic e celulares das vítimas presentes. “Os celulares foram por oportunidade, mas eles queriam mesmo as canetas”, explica uma fonte policial consultada sobre o crime, que falou com a reportagem sob anonimato.

Na sequência, os suspeitos seguiram para a Drogaria São Paulo, ainda na Rua das Hortênsias. No segundo ataque, de acordo com o policial, os dois levaram R$ 5 mil, medicamentos, canetas emagrecedoras e até o anel de núpcias de uma cliente que estava no local durante o assalto.

Leia mais

Imagem - Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Imagem - Farmácias viram alvo de facções em onda de assaltos por canetas emagrecedoras

Farmácias viram alvo de facções em onda de assaltos por canetas emagrecedoras

Imagem - Farmácias de Salvador mudam a rotina por roubos crescentes de canetas injetáveis

Farmácias de Salvador mudam a rotina por roubos crescentes de canetas injetáveis

Tags:

Salvador Assalto Farmácia

Mais recentes

Imagem - Deputado baiano pede inclusão de cristãos em ações do Novembro Negro: 'Eixo estrito às religiões de matriz afro'

Deputado baiano pede inclusão de cristãos em ações do Novembro Negro: 'Eixo estrito às religiões de matriz afro'
Imagem - Moradores de áreas de restrição do Carnaval têm 10 dias para credenciar veículos; saiba como

Moradores de áreas de restrição do Carnaval têm 10 dias para credenciar veículos; saiba como
Imagem - 'Pastor do BDM' e soldados: quem são os traficantes mortos em assentamento na Bahia

'Pastor do BDM' e soldados: quem são os traficantes mortos em assentamento na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil
01

Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
02

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil
03

Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
04

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete