Farmácias de Salvador mudam a rotina por roubos crescentes de canetas injetáveis

Prejuízos são de cerca de R$20 milhões

Maria Raquel Brito

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 06:00

Mais de 20 farmácias soteropolitanas foram roubadas em quatro meses Crédito: Shutterstock

Em junho deste ano, o empresário Flávio passou por um susto. Estava em casa quando soube que sua farmácia, em Brotas, havia sido roubada. O assalto foi rápido e o foco dos assaltantes era um só: os medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras.

“Dois rapazes pararam uma moto. Um ficou na porta e o outro entrou já perguntando da geladeira das canetas, dizendo que sabia que tinha e que era melhor dar logo. Eu vi nas câmeras depois que o que entrou estava com uma arma na cintura”, diz ele, que, por questões de segurança, prefere não divulgar o sobrenome. O roubo de oito canetas causou a Flávio um prejuízo de cerca de R$11 mil.

O caso da drogaria de Flávio está longe de ser o único do tipo em Salvador este ano. Só entre fevereiro e maio, um único grupo cometeu mais de 20 roubos de canetas emagrecedoras em farmácias de bairros como Pituba, Itapuã, Costa Azul, Armação e Horto Florestal, que resultaram num prejuízo de aproximadamente R$2 milhões, de acordo com a Polícia Civil. De maio a setembro, pelo menos outras sete ocorrências foram veiculadas nos jornais baianos.

Gibran Sousa, Diretor do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Bahia (Sindifarma), conta que o aumento das ocorrências de roubos fez com que donos de drogarias de Salvador precisassem traçar estratégias para reforçar a segurança dos funcionários e clientes.

“Individualmente, existem redes que contratam segurança ou, às vezes, a depender da situação ou do bairro, optam por fechar mais cedo. O que é um absurdo, né? Porque mostra que você está refém do crime. Além disso, às vezes as farmácias podem ter um estoque maior, mas os donos optam por não ter, por saber que aquilo pode ser roubado a qualquer momento”, diz.

Gibran afirma que o bairro com mais casos é a Pituba, o que diz respeito ao perfil das farmácias e dos pacientes. “Uma drogaria que a gente chama ‘de bairro’, ou que não necessariamente seja de rede, o que a gente chama de independente ou associativista, não compra 30, 40 ou 50 canetas emagrecedoras, porque ele vai ter estoque de R$50.000, R$100.000. Para uma drogaria de bairro, isso é muito para ter aquela quantidade parada. Se você verificar, esses roubos acontecem nas grandes redes.”

Ainda segundo o diretor do Sindifarma, a maior parte dos roubos é à mão armada, como aconteceu na drogaria de Flávio. Isso acontece principalmente porque as canetas não são armazenadas em pontos de fácil acesso para os clientes, o que facilitaria furtos.

“Por ser um remédio controlado, a caneta fica numa área reservada da drogaria, no que nós chamamos de retaguarda, onde só o farmacêutico tem acesso. Também é um medicamento termolábil, ou seja, fica dentro de geladeiras. Por isso, é muito mais comum roubo anunciado, com arma de fogo ou sugestão de arma de fogo”, explica.

Riscos

Desde o dia 23 de junho, farmácias e drogarias passaram a reter obrigatoriamente as receitas dos medicamentos agonistas GLP-1, como uma forma de evitar o uso indiscriminado e fora das indicações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de roubos.

Usadas desde o fim da década de 2010 o tratamento de diabetes e obesidade, agindo de forma a melhorar a sensibilidade à insulina e o controle glicêmico, as canetas têm utilidade e segurança comprovadas. A endocrinologista Sandra Lopes ressalta, porém, que essa segurança só existe sob supervisão médica.

“O uso descontrolado, sem acompanhamento médico, pode levar a muitos efeitos colaterais. Já existiram casos de pacientes com desidratação, com perda excessiva de massa muscular, vômitos ou obstipação. Então, existem efeitos colaterais que podem acontecer, principalmente no uso não supervisionado. É perigoso”, diz.

A ação eficiente das canetas na perda de peso se deve ao modo como age no ‘centro da fome’, no hipotálamo, gerando a sensação de saciedade. “Assim como também tem um mecanismo de retardo do esvaziamento gástrico. Como a comida fica mais tempo no estômago, demora mais para que o estômago seja esvaziado e isso gera uma maior saciedade”, explica Lopes.

A especialista explica que as canetas são mecanismos saudáveis de emagrecimento, uma vez que imitam uma ação fisiológica que já existe no corpo, um hormônio liberado quando nos alimentamos. O problema está no uso descontrolado.