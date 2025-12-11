AVISO

Inmet emite alerta de chuvas intensas com ventos de até 80 km/h para mais de 60 cidades baianas

Há risco de queda de galhos, alagamentos, descargas elétricas e interrupção de energia

Esther Morais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:27

Barreiras Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barreiras

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na quarta-feira (10) um alerta de chuvas intensas para municípios da Bahia e de outros estados do país. O aviso, classificado como de perigo potencial, vale até as 9h de quinta-feira (11).

Segundo o órgão, está prevista chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia, além de ventos fortes, que podem variar entre 40 e 60 km/h, com rajadas que podem atingir até 80 km/h. Há risco de queda de galhos, alagamentos, descargas elétricas e interrupção de energia.

O alerta também atinge municípios de Goiás, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Acre, Espírito Santo, Rondônia, Piauí, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres ou placas de propaganda. O órgão recomenda também evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para emergências, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais são os municípios em alerta na Bahia?

O aviso abrange cidades das regiões Oeste, Extremo-Oeste, Vale São-Franciscano, Sul e parte do Sudoeste baiano. Veja a lista completa: