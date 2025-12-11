Inmet emite alerta de chuvas intensas com ventos de até 80 km/h para mais de 60 cidades baianas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:27
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na quarta-feira (10) um alerta de chuvas intensas para municípios da Bahia e de outros estados do país. O aviso, classificado como de perigo potencial, vale até as 9h de quinta-feira (11).
Segundo o órgão, está prevista chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia, além de ventos fortes, que podem variar entre 40 e 60 km/h, com rajadas que podem atingir até 80 km/h. Há risco de queda de galhos, alagamentos, descargas elétricas e interrupção de energia.
O que fazer durante o temporal?
O alerta também atinge municípios de Goiás, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Acre, Espírito Santo, Rondônia, Piauí, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal.
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres ou placas de propaganda. O órgão recomenda também evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Para emergências, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
O aviso abrange cidades das regiões Oeste, Extremo-Oeste, Vale São-Franciscano, Sul e parte do Sudoeste baiano. Veja a lista completa:
Alcobaça, Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Brejolândia, Buritirama, Canápolis, Candiba, Cândido Sales, Caravelas, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Condeúba, Cordeiros, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Encruzilhada, Eunápolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itarantim, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Jucuruçu, Lajedão, Licínio de Almeida, Luís Eduardo Magalhães, Macarani, Maiquinique, Malhada, Mansidão, Medeiros Neto, Mortugaba, Mucuri, Muquém do São Francisco, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, Pilão Arcado, Pindaí, Porto Seguro, Prado, Riachão das Neves, Santa Cruz Cabrália, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho, Teixeira de Freitas, Tremedal, Urandi, Vereda e Wanderley.