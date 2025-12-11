Acesse sua conta
Inmet emite alerta de chuvas intensas com ventos de até 80 km/h para mais de 60 cidades baianas

Há risco de queda de galhos, alagamentos, descargas elétricas e interrupção de energia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:27

Barreiras
Barreiras Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barreiras

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na quarta-feira (10) um alerta de chuvas intensas para municípios da Bahia e de outros estados do país. O aviso, classificado como de perigo potencial, vale até as 9h de quinta-feira (11).

Segundo o órgão, está prevista chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia, além de ventos fortes, que podem variar entre 40 e 60 km/h, com rajadas que podem atingir até 80 km/h. Há risco de queda de galhos, alagamentos, descargas elétricas e interrupção de energia.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O alerta também atinge municípios de Goiás, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Acre, Espírito Santo, Rondônia, Piauí, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres ou placas de propaganda. O órgão recomenda também evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para emergências, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais são os municípios em alerta na Bahia?

O aviso abrange cidades das regiões Oeste, Extremo-Oeste, Vale São-Franciscano, Sul e parte do Sudoeste baiano. Veja a lista completa:

Alcobaça, Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Brejolândia, Buritirama, Canápolis, Candiba, Cândido Sales, Caravelas, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Condeúba, Cordeiros, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Encruzilhada, Eunápolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itarantim, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Jucuruçu, Lajedão, Licínio de Almeida, Luís Eduardo Magalhães, Macarani, Maiquinique, Malhada, Mansidão, Medeiros Neto, Mortugaba, Mucuri, Muquém do São Francisco, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, Pilão Arcado, Pindaí, Porto Seguro, Prado, Riachão das Neves, Santa Cruz Cabrália, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho, Teixeira de Freitas, Tremedal, Urandi, Vereda e Wanderley.

