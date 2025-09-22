EMPREGOS E SOLUÇÕES

Saúde mental no trabalho é tema de evento no Hub Salvador

Voltado para profissionais de RH, líderes, empreendedores, gestores, funcionários, o encontro busca conscientizar sobre a importância de ambientes de trabalho mais saudáveis

c com assessoria

Carmen Vasconcelos

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:38

O evento será realizado no Hub Salvador e a programação inclui palestras, painéis interativos e dinâmicas práticas Crédito: DIVULGAÇÃO

No dia 23 de setembro, o Hub Salvador recebe o evento gratuito “Saúde Mental no Ambiente de Trabalho”, que vai promover um debate urgente sobre os desafios da saúde mental no mundo corporativo. A iniciativa acontece das 14h às 17h e é realizada pela Captarh, em parceria com o Varanda Burguer, com apoio da GetIN Aceleradora e da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), mantenedora do Hub.

Voltado para profissionais de RH, líderes, empreendedores, gestores, funcionários em geral e estudantes, o encontro busca conscientizar sobre a importância de ambientes de trabalho mais saudáveis, em alusão à campanha Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e ao cuidado com a saúde emocional.

A programação inclui palestras, painéis interativos e dinâmicas práticas. Entre os destaques, a palestra de abertura com o tema “O Papel da Liderança na Promoção da Saúde Mental no Trabalho” e o painel “Saúde Mental e Prevenção no Ambiente Corporativo”, que contará com especialistas discutindo fatores de risco, estratégias de prevenção e o papel do acolhimento dentro das organizações.

Segundo Diane Souza, fundadora da Captarh e psicóloga com atuação em startups e inovação desde 2020, o tema precisa estar cada vez mais presente nas agendas das empresas. “Não podemos tratar saúde mental como tabu. Estresse, burnout e depressão impactam diretamente as pessoas e a sustentabilidade dos negócios. É papel da liderança e da cultura organizacional criar espaços de acolhimento e prevenção”, destaca.

Diane ressalta ainda que o evento pretende ser mais do que um espaço de fala, mas também de conexão: “Queremos provocar reflexão, troca de experiências e oferecer estratégias práticas. Nossa proposta é estimular líderes, gestores e profissionais de RH a adotarem medidas que realmente façam diferença no dia a dia, fortalecendo equipes e construindo ambientes de trabalho mais humanos”.

O encerramento contará com um momento de networking e dinâmicas coletivas, estimulando o diálogo entre participantes, empreendedores e especialistas em psicologia organizacional.

Serviço

O quê: Evento “Saúde Mental no Ambiente de Trabalho”

Quando: 23 de setembro de 2025, das 14h às 17h

Onde: Hub Salvador

Realização: Captarh e Rede Varanda