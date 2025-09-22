OPORTUNIDADE

R$ 3 mil de salário: SIMM oferece mais de 500 vagas de emprego para Salvador

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 22:07

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 534 vagas de trabalho para esta terça-feira (23) em Salvador. A seleção inclui cargos como auxiliar de limpeza, repositor de mercadoria, atendente de telemarketing, costureira, assistente administrativo, analista contábil, lavador de roupas, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3 mil.

Veja vagas disponíveis 1 de 13

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.