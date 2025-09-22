Acesse sua conta
R$ 3 mil de salário: SIMM oferece mais de 500 vagas de emprego para Salvador

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 22:07

Simm oferece vagas em Salvador
Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 534 vagas de trabalho para esta terça-feira (23) em Salvador. A seleção inclui cargos como auxiliar de limpeza, repositor de mercadoria, atendente de telemarketing, costureira, assistente administrativo, analista contábil, lavador de roupas, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3 mil.

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

