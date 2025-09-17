Acesse sua conta
Prefeitura oferece salários de até R$ 17 mil em concurso público; saiba mais

Candidaturas poderão ser realizadas a partir da próxima quarta-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 06:00

Mariana, em Minas Gerais
Mariana, em Minas Gerais Crédito: Reprodução/Bahia WS

Serão abertas na próxima quarta-feira (24) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Mariana, no estado de Minas Gerais, com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos. São seis vagas para os níveis médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2,1 mil e R$ 17,7 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 40h. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 10 de outubro.

Veja vagas do concurso da prefeitura de Mariana

Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
1 de 5
Veja vagas por Reprodução

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). O valor da taxa de Inscrição, para cargos de nível médio é de R$ 45. O valor da taxa de inscrição para ocupações de nível superior é de R$ 75. O pagamento do valor da Taxa de Inscrição deverá ser efetuado até o dia 13 de outubro. 

