Prefeitura baiana abre mais de 140 vagas em concurso com salários de até R$ 14 mil

Inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:00

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A prefeitura de Mirante, no sudoeste, está com inscrições abertas para um processo seletivo com o objetivo de contratar novos profissionais para 43 cargos, com o total de 145 vagas. As candidaturas podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (11). Os salários chegam a R$ 14 e as jornadas semanais são de 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset). A taxa de inscrição é de R$ 50,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 70,00 para nível médio/técnico; e R$ 96,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Veja todas as vagas e seus salários no concurso da prefeitura de Mirante

Confira vagas por Reprodução
1 de 8
Confira vagas por Reprodução

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira, de caráter classificatório e eliminatório, consiste em uma prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia  28 de dezembro.

A segunda etapa, de caráter classificatório, será a prova de títulos, que será realizada para todos os candidatos classificados na prova objetiva. O período de envio dos documentos referentes à prova de títulos é até o dia 11 de dezembro. 

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre mais de 600 vagas para todos os níveis em concurso público

Prefeitura abre mais de 600 vagas para todos os níveis em concurso público

Imagem - Prefeitura oferece salários de R$ 10 mil para cargo de 20h semanais em concurso

Prefeitura oferece salários de R$ 10 mil para cargo de 20h semanais em concurso

Imagem - Rede de supermercado com unidades na Bahia abre mais 1.800 vagas de emprego

Rede de supermercado com unidades na Bahia abre mais 1.800 vagas de emprego

A terceira etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consiste em na prova prática para o cargo de motorista, que está prevista para o dia 20 de janeiro de 2026. 

O processo seletivo terá validade de dois anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período. Os resultados serão publicados no dia 30 de janeiro de 2026.

Veja o edital completo.

