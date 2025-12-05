CONFIRA VAGAS

Prefeitura baiana abre mais de 140 vagas em concurso com salários de até R$ 14 mil

Inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:00

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A prefeitura de Mirante, no sudoeste, está com inscrições abertas para um processo seletivo com o objetivo de contratar novos profissionais para 43 cargos, com o total de 145 vagas. As candidaturas podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (11). Os salários chegam a R$ 14 e as jornadas semanais são de 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset). A taxa de inscrição é de R$ 50,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 70,00 para nível médio/técnico; e R$ 96,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira, de caráter classificatório e eliminatório, consiste em uma prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 28 de dezembro.

A segunda etapa, de caráter classificatório, será a prova de títulos, que será realizada para todos os candidatos classificados na prova objetiva. O período de envio dos documentos referentes à prova de títulos é até o dia 11 de dezembro.

A terceira etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consiste em na prova prática para o cargo de motorista, que está prevista para o dia 20 de janeiro de 2026.