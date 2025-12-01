Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rede de supermercado com unidades na Bahia abre mais 1.800 vagas de emprego

Carrefour e Sam’s Brasil estão com vagas para atuação durante a alta temporada em todo o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:08

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa)
Carteira de Trabalho Crédito: Shutterstock

O Carrefour e o Sam's Club, com unidades na Bahia, estão com mais de 1800 vagas de trabalho em aberto em todo o país. São oportunidades efetivas e temporárias que contemplam os diversos formatos de negócios, como hipermercado, supermercado, lojas de proximidade, posto de gasolina, drogaria, além da operação logística.

As vagas são destinadas a candidatos a partir de 18 anos, com ensino médio completo. Não há exigência de experiência anterior, ampliando o acesso a quem busca o primeiro emprego ou uma nova oportunidade no mercado de trabalho.

Curiosidades sobre entrevista de emprego

Se preparar para a entrevista de emprego é fundamental  por
É importante tomar cuidado com a postura durante a entrevista de emprego  por Imagem: fizkes | Shutterstock
Alguns cuidados podem aumentar as chances de aprovação na entrevista de emprego  por Imagem: fizkes | Shutterstock
Entrevista de emprego em outro idioma está cada vez mais comum diante do mercado de trabalho globalizado por Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock
 Entrevista de emprego é a chance do profissional mostrar ao empregador por que ele é a melhor escolha  por
É importante estar preparado para a entrevista de emprego  por
1 de 6
Se preparar para a entrevista de emprego é fundamental  por

Os contratados terão acesso a um pacote completo de benefícios, que inclui assistência médica e odontológica, vale-transporte ou fretado, refeitório no local ou vale-refeição, premiação por resultados, cesta de Boas Festas, TotalPass, subsídio educacional e cartão Carrefour ou Sam’s Club, com vantagens e descontos exclusivos nas lojas da rede.

As contratações começam em dezembro e há possibilidade de efetivação para as vagas temporárias. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site oficial. Também é possível entregar o currículo diretamente na loja mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock
Prepare exemplos reais das suas conquistas para dar força às suas respostas. por
Vista-se de acordo com o estilo da empresa para transmitir profissionalismo. por
Chegue alguns minutos antes para demonstrar pontualidade e organização. por Imagem: fizkes | Shutterstock
Pratique respostas a perguntas comuns para se sentir mais seguro na hora. por Shutterstock
Fale de forma clara e objetiva para mostrar confiança e preparo. por Shutterstock
Mantenha contato visual e boa postura para transmitir credibilidade. por Shutterstock
Faça perguntas relevantes para mostrar interesse e envolvimento. por Shutterstock
Demonstre entusiasmo pela vaga e pela oportunidade de contribuir. por Shutterstock
Agradeça ao final para deixar uma impressão positiva e profissional. por
1 de 10
Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock

Outras informações podem ser encontradas nos perfis oficiais no Instagram: @vagascarrefour.oficial e @vagassams.oficial, que divulgam detalhes sobre os processos seletivos e oportunidades nas unidades das redes do Grupo Carrefour Brasil.

Mais recentes

Imagem - SIMM Salvador abre mais de 180 vagas de emprego para esta terça (2)

SIMM Salvador abre mais de 180 vagas de emprego para esta terça (2)
Imagem - Mataripe recebeu mais de R$ 3 bilhões nos últimos quatro anos

Mataripe recebeu mais de R$ 3 bilhões nos últimos quatro anos
Imagem - Prefeitura abre concurso com 137 vagas imediatas e salários de até R$ 15,4 mil

Prefeitura abre concurso com 137 vagas imediatas e salários de até R$ 15,4 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
01

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda
02

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda

Imagem - CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping
03

CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
04

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos