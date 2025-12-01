Rede de supermercado com unidades na Bahia abre mais 1.800 vagas de emprego

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:08
O Carrefour e o Sam's Club, com unidades na Bahia, estão com mais de 1800 vagas de trabalho em aberto em todo o país. São oportunidades efetivas e temporárias que contemplam os diversos formatos de negócios, como hipermercado, supermercado, lojas de proximidade, posto de gasolina, drogaria, além da operação logística.
As vagas são destinadas a candidatos a partir de 18 anos, com ensino médio completo. Não há exigência de experiência anterior, ampliando o acesso a quem busca o primeiro emprego ou uma nova oportunidade no mercado de trabalho.
Os contratados terão acesso a um pacote completo de benefícios, que inclui assistência médica e odontológica, vale-transporte ou fretado, refeitório no local ou vale-refeição, premiação por resultados, cesta de Boas Festas, TotalPass, subsídio educacional e cartão Carrefour ou Sam’s Club, com vantagens e descontos exclusivos nas lojas da rede.
As contratações começam em dezembro e há possibilidade de efetivação para as vagas temporárias. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site oficial. Também é possível entregar o currículo diretamente na loja mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Outras informações podem ser encontradas nos perfis oficiais no Instagram: @vagascarrefour.oficial e @vagassams.oficial, que divulgam detalhes sobre os processos seletivos e oportunidades nas unidades das redes do Grupo Carrefour Brasil.