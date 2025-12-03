Acesse sua conta
Prefeitura oferece salários de R$ 10 mil para cargo de 20h semanais em concurso

Inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06:00

Prefeitura de Cacique Doble
Prefeitura de Cacique Doble Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Cacique Doble

A prefeitura de Cacique Doble, no estado do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 26 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até as 18h do dia 31 de dezembro. Os salários chegam a R$ 10,5 e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle). A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 100,00 para nível médio/técnico; e R$ 120,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Veja quais são as vagas e salários do concurso da prefeitura de Cacique Doble

Isenção da taxa de inscrição

Têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos enquadrados como baixa renda, mediante comprovação via Cadastro Único, e os doadores de medula óssea. A isenção pode ser solicitada até o próximo domingo (7).

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova teórico-objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 14 de fevereiro de 2026. A segunda etapa, também eliminatória e classificatória, será a prova de títulos destinada aos candidatos ao cargo de professor. O período de envio dos documentos referentes à prova de títulos é entre os dias 16 e 18 de março. A terceira etapa, de caráter classificatório, consiste em prova prática para cargos específicos e está prevista para o dia 21 de março de 2026. 

O processo seletivo terá validade de dois anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual perío

Veja o edital completo.

