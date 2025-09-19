Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura baiana oferece mais de 30 vagas em concurso público; saiba mais

Candidaturas poderão ser realizadas até o dia 10 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 06:00

Jaguaquara, no Vale do Jiquiriça
Jaguaquara, no Vale do Jiquiriça Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Jaguaquara

Foram abertas nesta terça-feira (16) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia, com o objetivo de contratar profissionais para dois cargos distintos. São 31 vagas para o nível médio. Os valores dos salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 1,8 mil. A carga horária das vagas é de 40h. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 10 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset). O valor da taxa de Inscrição é de R$ 90. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 10 de outubro.

Veja as vagas, salários e o cronograma do concurso da prefeitura de Jaguaquara

Vagas do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
1 de 6
Vagas do concurso por Reprodução

 A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 30 de novembro. O teste de aptidão será realizado no dia 14 de dezembro. A aplicação da avaliação psicológica, por sua vez, ocorre no dia 21 de dezembro. A publicação da classificação está previsto para o dia 19 de janeiro de 2026

Leia mais

Imagem - Prefeitura oferece salários de até R$ 17 mil em concurso público; saiba mais

Prefeitura oferece salários de até R$ 17 mil em concurso público; saiba mais

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - Concurso: Câmara abre vagas de nível médio com salários de R$ 4,6 mil

Concurso: Câmara abre vagas de nível médio com salários de R$ 4,6 mil

O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação e podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal.

Veja o edital completo.

Mais recentes

Imagem - Simm oferece 527 vagas com salários de até R$ 3 mil para esta sexta-feira (19)

Simm oferece 527 vagas com salários de até R$ 3 mil para esta sexta-feira (19)
Imagem - IFBA lança edital com 13 vagas para professores em Salvador e salários de até R$ 6,9 mil

IFBA lança edital com 13 vagas para professores em Salvador e salários de até R$ 6,9 mil
Imagem - Construtora Tenda anuncia vagas para área de Construção Civil em Salvador

Construtora Tenda anuncia vagas para área de Construção Civil em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
01

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
02

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil