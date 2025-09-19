OPORTUNIDADE

Prefeitura baiana oferece mais de 30 vagas em concurso público; saiba mais

Candidaturas poderão ser realizadas até o dia 10 de outubro

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 06:00

Jaguaquara, no Vale do Jiquiriça Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Jaguaquara

Foram abertas nesta terça-feira (16) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia, com o objetivo de contratar profissionais para dois cargos distintos. São 31 vagas para o nível médio. Os valores dos salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 1,8 mil. A carga horária das vagas é de 40h. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 10 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset). O valor da taxa de Inscrição é de R$ 90. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 10 de outubro.

Veja as vagas, salários e o cronograma do concurso da prefeitura de Jaguaquara 1 de 6

A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 30 de novembro. O teste de aptidão será realizado no dia 14 de dezembro. A aplicação da avaliação psicológica, por sua vez, ocorre no dia 21 de dezembro. A publicação da classificação está previsto para o dia 19 de janeiro de 2026