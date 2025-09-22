Acesse sua conta
Ministério Público do Amapá abre concurso público com salários de até R$ 7,9 mil

Inscrições abrem em 29 de setembro e vão até 29 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 20:35

Ministério Público do Amapá
Ministério Público do Amapá Crédito: MP/Divulgação

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) abriu concurso público para 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva com salários de até R$ 7.978,05. As inscrições para o certame serão entre 29 de setembro e 29 de outubro e podem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame.

As vagas são para o s cargos de Analista Ministerial e Técnico Ministerial. A taxa de inscrição custa R$ 100 para nível médio e R$ 120 para nível superior. Candidatos de baixa renda, doadores de sangue e medula óssea, mesários da Justiça Eleitoral, estudantes da rede pública e inscritos no CadÚnico terão direito de isenção.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Técnico Ministerial – Apoio Administrativo: 10 vagas (7 ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência, 2 para candidatos negros);

Técnico Ministerial - Técnico de Informática: 1 vaga;

Analista Ministerial - Administração: 1 vaga;

Analista Ministerial - Engenharia Civil: 1 vaga;

Analista Ministerial - Tecnologia da Informação: 1 vaga.

Além das vagas imediatas, o edital prevê cadastro de reserva para áreas como Psicologia, Serviço Social e Arquitetura.

A seleção terá provas objetiva de conhecimentos Gerais e específicos e uma prova discursiva de redação, ambas com caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para 18 de janeiro de 2026, na cidade de Macapá, no Amapá.

