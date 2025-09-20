Prefeitura oferece mais de 60 vagas em concurso com salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 07:00
Foram abertas nesta quinta-feira (18) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Presidente Epitácio, no estado de São Paulo, com o objetivo de contratar profissionais para diferentes cargos. São 63 vagas para os níveis fundamental, técnico e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,8 mil e R$ 6,3 mil. Todos os cargos fazem jus a cartão alimentação no valor mensal de R$ 580,00. A carga horária das vagas varia entre 75h e 200h por mês. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 19 de outubro.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Consesp. Os valores da taxa de inscrição são: Ensino Fundamental Incompleto R$50; Ensino Fundamental Completo R$50; Ensino Técnico R$60; Ensino Superior R$80. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 20 de outubro.
Veja as vagas do concurso da prefeitura de Presidente Epitácio
As provas objetivas (escritas) estão previstas para o dia 09 de novembro, nos horários informados no Edital, os locais de aplicação do certame serão informados em breve, por meio das publicações oficiais. A publicação da classificação está previsto para o dia 30 de dezembro.