Prefeitura oferece mais de 60 vagas em concurso com salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580

Candidaturas poderão ser realizadas até o dia 19 de outubro

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 07:00

Concurso Crédito: Shutterstock

Foram abertas nesta quinta-feira (18) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Presidente Epitácio, no estado de São Paulo, com o objetivo de contratar profissionais para diferentes cargos. São 63 vagas para os níveis fundamental, técnico e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,8 mil e R$ 6,3 mil. Todos os cargos fazem jus a cartão alimentação no valor mensal de R$ 580,00. A carga horária das vagas varia entre 75h e 200h por mês. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 19 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Consesp. Os valores da taxa de inscrição são: Ensino Fundamental Incompleto R$50; Ensino Fundamental Completo R$50; Ensino Técnico R$60; Ensino Superior R$80. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 20 de outubro.

