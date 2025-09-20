Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura oferece mais de 60 vagas em concurso com salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580

Candidaturas poderão ser realizadas até o dia 19 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 07:00

O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil.
Concurso  Crédito: Shutterstock

Foram abertas nesta quinta-feira (18) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Presidente Epitácio, no estado de São Paulo, com o objetivo de contratar profissionais para diferentes cargos. São 63 vagas para os níveis fundamental, técnico e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,8 mil e R$ 6,3 mil. Todos os cargos fazem jus a cartão alimentação no valor mensal de R$ 580,00. A carga horária das vagas varia entre 75h e 200h por mês. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 19 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Consesp. Os valores da taxa de inscrição são: Ensino Fundamental Incompleto R$50; Ensino Fundamental Completo R$50; Ensino Técnico R$60; Ensino Superior R$80. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 20 de outubro.

Veja as vagas do concurso da prefeitura de Presidente Epitácio

Veja as vagas e salários disponíveis por Reprodução
Veja as vagas e salários disponíveis por Reprodução
Veja as vagas e salários disponíveis por Reprodução
Veja as vagas e salários disponíveis por Reprodução
Veja as vagas e salários disponíveis por Reprodução
1 de 5
Veja as vagas e salários disponíveis por Reprodução

As provas objetivas (escritas) estão previstas para o dia 09 de novembro, nos horários informados no Edital, os locais de aplicação do certame serão informados em breve, por meio das publicações oficiais. A publicação da classificação está previsto para o dia 30 de dezembro.

Leia mais

Imagem - Prefeitura baiana oferece mais de 30 vagas em concurso público; saiba mais

Prefeitura baiana oferece mais de 30 vagas em concurso público; saiba mais

Imagem - Prefeitura oferece salários de até R$ 17 mil em concurso público; saiba mais

Prefeitura oferece salários de até R$ 17 mil em concurso público; saiba mais

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Veja o edital completo.

Mais recentes

Imagem - 6 dicas para se destacar no mercado de extensão de cílios

6 dicas para se destacar no mercado de extensão de cílios
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil
Imagem - Polícia Civil abre concursos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 20 mil

Polícia Civil abre concursos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 20 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
02

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Pix errado: baiana de receptivo recebe R$ 18 mil em vez de R$ 18 e devolve tudo para turista
03

Pix errado: baiana de receptivo recebe R$ 18 mil em vez de R$ 18 e devolve tudo para turista

Imagem - Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'
04

Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'