Gabaritos oficiais do CNU são divulgados: veja as respostas certas de todas as questões

Prova objetiva do concurso aconteceu na tarde de domingo (5)

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:19

Candidatos do CNU Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Os gabaritos preliminares oficiais das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025 foram divulgados na manhã desta segunda-feira (6). Há diferente versões da prova por bloco temático para evitar fraudes, mas as respostas certas de todos eles podem ser conferidas a partir das 10h.

Quem quiser ver os gabaritos deve acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). No site, é preciso logar com a conta Gov.br e entrar na Área do Candidato. As respostas são oficiais, mas classificadas como preliminares pela possibilidade dos candidatos entrarem com recursos até a quarta-feira (8).

CNU foi realizado no domingo

A divulgação das notas finais tiradas dos gabaritos e a convocação para a prova discursiva deve acontecer no dia 12 de novembro. Ao todo, mais de 700 mil pessoas se inscreveram no CNU. No entanto, 40% dos inscritos não foram até o local de prova.