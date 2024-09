VEJA VÍDEO

Datena agride Marçal com uma cadeira após ser provocado em debate

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) partiu para cima do influenciador Pablo Marçal (PRTB) e o agrediu com uma cadeira após ser chamado de "arregão" durante o debate promovido pela TV Cultura com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na noite deste domingo, 15. O ex-coachdeu entrada no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, após o episódio.