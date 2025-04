ACIDENTE

Advogada fica em estado vegetativo após cair de bicicleta ao tentar tirar uma selfie

Caso aconteceu no Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul

Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2025 às 10:36

Daiane Vasconcelos, de 31 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A advogada Daiane Vasconcelos, de 31 anos, ficou em estado vegetativo após uma sofrer uma queda de bicicleta ao tentar tirar uma selfie enquanto pedalava. O caso aconteceu em dezembro do ano passado, no Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Ela passou dois meses em coma na Santa Casa. >

Segundo informações do G1 Mato Grosso do Sul, Daiane freou bruscamente ao se deparar com um quebra-molas. Ela bateu o rosto no chão, teve fraturas e sofreu um traumatismo craniano. A advogada ainda teve uma parada cardíaca. >

No momento, os cuidados de Daiane são divididos entra a cuidadora Norma, a mãe dela, Vilma Rocha Avreu, e a amiga Marcela Leal em casa. Daiane é mãe de um menino de 14 anos, que mora com o pai. >